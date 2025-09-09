Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM įspėja keliautojus dėl neramumų Nepale

2025-09-09 20:45 / šaltinis: BNS
2025-09-09 20:45

Dėl kilusių neramumų Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) ragina keliautojus įvertinti būtinybę vykti į šią šalį, rekomenduojama vengti viešų susibūrimų, demonstracijų ir streikų vietų.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Dėl kilusių neramumų Lietuvos užsienio reikalų ministerija (URM) ragina keliautojus įvertinti būtinybę vykti į šią šalį, rekomenduojama vengti viešų susibūrimų, demonstracijų ir streikų vietų.

1

URM informuoja, kad Nepale prasidėję masiniai protestai tęsiasi ir vyksta sostinėje Katmandu, kitose šalies vietose.

Įvykus susirėmimams, policija panaudojo jėgą, dėl to žuvo ir buvo sužeista žmonių. Kai kuriuose miestuose, įskaitant Katmandu, įvesta komendanto valanda, taip pat uždarytas Katmandu oro uostas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patariama vengti protestų vietų, sekti vietos žiniasklaidos pranešimus ir laikytis vietos institucijų nurodymų.

Protesto akcijos Nepale kilo dėl vyriausybės korupcijos, buvusio draudimo naudotis socialiniais tinklais. Tramdydama protestuotojus, policija pirmadienį panaudojo gumines kulkas, ašarines dujas, vandens patrankas ir gumines lazdas, žuvo 19 žmonių, dėl to antradienį atsistatydino ministras pirmininkas K. P. Sharma Oli, o protestuotojai įsiveržė į parlamento pastatą ir jį padegė.

