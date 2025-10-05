Pamačius, kas guli pajūryje, praeiviai ėmė rėkti: to išvysti nelinkėtų niekam

36 metų TJay paskelbtas dingusiu 2024 m. kovo 5 d., kai paskutinį kartą buvo pastebėtas „Cash Converters“ parduotuvėje Southporto miesto centre. Kitą mėnesį jo mama kreipėsi į visuomenę su sūnui skirtu prašymu grįžti namo:
„Mes tiesiog norime, kad tu grįžtum, TJay, ir žinotume, kad esi saugus. Mes labai tavęs pasiilgome. Jei skaitai tai – prašome grįžk. Jei kas nors jį pamatysite, praneškite policijai.“
TJay buvo kilęs iš Burnley, tačiau iki mirties gyveno Southporte, rašoma mirror.co.uk.
Merseyside policija patvirtino, kad liepos 13 d. Southporto paplūdimyje rastas kūnas priklauso TJay.
„Jo šeima buvo informuota ir šiuo metu jai teikiama pagalba“, – sakoma pranešime.
Draugas Mark Webster buvo sukūręs plakatus ir „Facebook“ grupę „Padėkite surasti TJay“, ragindamas jį grįžti.
Atsisveikinimas
Po patvirtintos žinios socialiniuose tinkluose pasipylė atminimo žinutės:
„Tai tikrai ne ta žinia, kurios tikėjausi. Ilsėkis ramybėje, TJay Waters. Branginsiu mūsų prisiminimus visą gyvenimą, broli. Nors labai liūdna, dabar tu pagaliau rasi ramybę.“
Artimieji ir draugai susirinko RSPB Marshide vietoje Southport Beach, kur surengė jaudinantį paminėjimą. Ten buvo padėtos gėlės, nuotraukos ir Liverpool FC šalikas jo atminimui.
Vienas iš budėjimo organizatorių sakė: „Tai buvo puikus atsisveikinimas su TJay. Ačiū visiems, kurie atėjo – jis būtų didžiavęsis pamatęs tiek daug žmonių. Ilsėkis ramybėje, drauge.“
Kita panaši istorija
Anksčiau šį mėnesį Brecon Beacon nacionaliniame parke buvo rastas dingusio Jordano Moray kūnas. Jo palaikai aptikti netoli Llwyn On rezervuaro, praėjus šešeriems metams po to, kai jis paskutinį kartą matytas savo namuose Rhondda Cynon Taf.
Jo šeima daugelį metų viešai prašė pagalbos tikėdamiesi gauti žinių apie jo buvimo vietą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!