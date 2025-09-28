Molėtų apylinkėse rasti dviejų vyrų kūnai

Skelbiama, jog šeštadienį apie 12.20 val. Molėtų rajone, Alantos Seniūnijoje rastas 1991 m. gimusio vyro kūnas be akivaizdžių išorinių smurto žymių.
Tuo metu rugsėjo 19 d. apie 23.35 val. Molėtų mieste buvo rastas 1976 m. gimusio vyro kūnas be akivaizdžių išorinių smurto žymių.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
