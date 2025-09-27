Šie ženklai išduoda, kad jūsų kūnas šaukiasi pagalbos: endobiogenikos specialistė patarė, į ką atkreipti dėmesį

Nors visi turime tuos pačius hormonus, kiekvienas žmogus turi savo unikalų hormonų balansą, pradėjo endobiogenikos specialistė. Tad lygintis tarpusavyje su kitais kartais netgi ir neverta.
Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, ką sako tavo kūnas. Galbūt labiau riebaluojasi plaukai ar pabėrė dėl suvartoto maisto ar patiriamo streso. O moterims svarbu stebėti savo ciklo fazes ir pagal tai netgi dėliotis kasdienį gyvenimą.
Ciklas – kaip energijos kelrodė žvaigždė
Kaip pasakojo šeimos gydytoja, nuo moters ciklo priklauso ir jos energijos bei hormonų lygis. Todėl nenuostabu, kad vienu metu gali būti labai energinga bei laiminga, o kitu – išsekusi ir irzli. Specialistė priminė, kad daugelis moterų nėra vienodos ir žvelgti į tai, kaip į kokią situaciją reaguoja kitos, reikia atsainiau.
„Verta atsigręžti į save ir pasižiūrėti, koks yra mano funkcionavimas, ir nesilyginti galbūt su kitomis moterimis, kaip jos funkcionuoja, nes mes žinome, kad vienos ciklas gali būti 25 dienos, o kitos – 35 dienos“, – kalbėjo gydytoja.
Endobiogenikos specialistė atkreipė dėmesį ir į visuomenėje vyraujantį nusistatymą, kad irzli, saldumynų pavalganti moteris yra bloga moteris, o laiminga, daug padaranti moteris yra tinkama.
„Tada mes ir nuvertiname save dėl to, kad bandome palyginti tas puses, nors iš tikrųjų moteris yra svyruojanti, labai cikliška“, – nusistovėjusią nuomonę išaiškino Y. Asovskaja.
Pagal cikliškumą priklauso ir energijos lygis, pagal kurį verta nusistatyti aktyvumą. Gydytojos teigimu, antroje ciklo pusėje, po ovuliacijos iki kraujavimo energijos gamyba sumažėja, todėl sunkiau pasiekti tą patį energijos lygį kaip iki ovuliacijos. Tuomet geriau pasirinkti padaryti jogos pratimus ar mankštą negu ilgą, sunkią treniruotę.
Gera detoksikacija – miegas
Šeimos gydytoja taip pat yra pastebėjusi, kad visuomenė dar nėra priėmusi energijos trūkumo ir tinginystės kaip dalies gyvenimo balanso.
„Manome, kad yra kažkas negerai su tuo, nors tai yra normalus cikliškumas gyvenime. Yra diena, yra naktis. Yra žiema, yra ir vasara. Lygiai taip pat mūsų kūnas: yra eikvojimas, yra ir atsistatymas“, – išdėliojo taškus Y. Asovskaja.
Svarbus elementas yra mityba, ypač ryte. Tai tarsi kūnui siunčiamas signalas, kad energijos bus, pabrėžė šeimos gydytoja.
Tačiau, jeigu pajuntate, kad ryte keltis vis sudėtinga, jaučiatės pavargęs, atkreipkite į tai dėmesį. Kaip sakė endobiogenikos specialistė, lėtinio nuovargio kaip ligos ir diagnozės sąrašuose nėra.
Hormonų piešiami signalai ant kūno
Tikriausiai esate girdėję anksčiau pasakymą, kad veidas yra vidaus organų sveikatos žemėlapis. Tai yra tiesa pagal kinų filosofiją, o endobiogenikai bėrimus ant veido priskiria prie hormonų disbalanso aiškinimo.
Pasak jų, veide yra tam tikros zonos, kuriose yra vienų ar kitų daugiau hormonų receptorių. Aišku, neatmetamos ir vidaus organų keliamos priežastys, kaip virškinamojo trakto apkrova ar nervų sistemos ypatumai.
Hormonų problemos taip pat gali pasireikšti ir kitose kūno vietose. Pavyzdžiui, plaukų slinkimas ar greitesnis nei įprastas riebalavimasis priklauso nuo androgenų gausos.
Kaip priminė specialistė, mūsų hormonai priklauso ir nuo dienos šviesos kiekio, todėl nenuostabu, kad skirtingai jaučiamės įvairiais metų laikais. Ilgalaikis kasdienės dienotvarkės pokytis, kaip vėlus ėjimas miegoti gali pakeisti augimo hormonų veiklą bei sulėtinti bendrą organizmo metabolizmą.
Žmogų sudaro tarsi trys besikertančios dalys: biochemija (arba hormonai), emocinis gyvenimas ir struktūra, arba laikysena. Visos dalys kaip trikampis palaiko žmogaus sveiko gyvenimo balansą, pabaigė pokalbį Y. Asovskaja.
Visą pokalbį su endobiogenikos specialiste žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.