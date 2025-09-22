Kaip hormonai veikia moteris: gydytoja siūlo įsidėmėti šiuos dalykus

Vis tik, naudinga žinoti, kad ne tik profesionalių sportininkių gyvenimą gali gerokai pagerinti gyvenimas atsižvelgiant į ciklo svyravimus.
Ką reikia žinoti kiekvienam apie moters hormonus ir kaip tai gali veikti savijautą naujienų, portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pasakoja endobiogenikos specialistė ir šeimos gydytoja Yuliya Asovskaja.
Ciklo metu moterys jaučiasi skirtingai
Ji atkreipia dėmesį, kad yra visiškai normalu, kad moterys jaučiasi skirtingai savo ciklo metu ir tai reikia išmokti priimti.
„Mes lygiuojamės į kabutėse geriausią savo versiją, nes ta moteris, kuri daug padaro, yra labai stabilios emocinės būsenos, ji yra priimtina, ji yra gera moteris, o tai, kuriai trūksta energijos, ji pasidaro irzlesnė, dar ir pavalgo saldumynų, ji jau yra netinkama moteris. Tada mes labai nuvertiname save, nes mes palyginame tas puses, nors, iš tikrųjų, moteris yra labai svyruojanti, labai cikliška būtybė, svyravimai yra natūralūs“, – sako gydytoja.
Anot gydytojos, moters ciklui po ovuliacijos perėjus į antrąją pusę yra labai natūralu, kad ji neturėtų iš savęs reikalauti tiek pat, kiek pirmoje ciklo pusėje.
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas.
00:30 Kaip veikia hormonai matoma ir vizualiai, pavyzdžiui, per bėrimus.
01:35 Moterų hormonų balansai yra skirtingi, nuo to priklauso svoris, plaukai, plaukuotumas ir t.t., įsidėmėkite: 3 esminiai dalykai būtini gerai savijautai.
03:30 Sportinis pajėgumas ir emocinio valgymo poreikis skiriasi priklausomai nuo menstruacijų ciklo – įvardijo, kada moterys jaučiasi stipresnės.
07:00 Paprasti patarimai, kas gali padėti pasijausti geriau ir neišeikvoti daugiau energijos, nei organizmas jos turi.
08:20 Nuovargis ir perdegimas: ryte būti pavargusiems nėra normalu ir tai nėra tinginystė.
10:25 Ima keistis išvaizda, augti svoris – tai gali būti hormoninių pokyčių pradžia arba jų disbalanso ženklas.
16:20 Hormonai ir miegas: normalu, kad jaučiamės skirtingai dieną ir naktį, miegas dieną niekada nepakeis miego naktį.
20:20 Kaip hormonus veikia protarpinis badavimas – gydytoja paaiškina, kokią klaidą daro daugelis.
26:30 „Geno su pirštu neužspausi“ – gydytoja pataria žinoti savo šeimos istoriją.
28:20 Kas parodo, kad darote tai, kas jums netinka: gydytoja papasakojo, kaip suprato, kodėl jai netinka pasirinkta sporto šaka.
30:30 Ženklai, kurie parodo, kad jums netinka valgomas maistas – atkreipkite dėmesį.
32:20 Kiek reikia judėti: geriau mažiau ir dažniau – štai, kodėl.
33:45 Laikysena irgi gali sukelti stresą – viskas yra labai susiję ne tik per skausmą.
36:45 Patarimas moterims: turite labai tiksliai žinoti savo ciklą ir prisiminti, kada save labiau tausoti.