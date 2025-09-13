Gydytojas paaiškino, kaip atpažinti „tyliąją žudikę“: ypač suklusti privalo žmonės virš 40

Jis pasidalino, kaip atpažinti, kad jūs turite aortos aneurizmą, kuo diagnozė skiriasi nuo insulto bei kaip profilaktiniai tyrimai gali padėti atrasti šią „tyliąją žudikę“.
Kas yra aortos aneurizma?
Aorta yra pagrindinė ir svarbiausia žmogaus kraujagyslė: ja po visą kūną teka deguonimi ir reikalingomis medžiagomis prisotintas kraujas. Kaip ir kiti kūno veiklą palaikantys organai, ji taip pat gali patirti problemų, iš kurių pavojingiausia – aortos aneurizma.
Kaip aiškino gydytojas, tai yra aortos suplonėjimas. Kuomet kraujagyslė suplonėja, kraujas nebegali laisvai pratekėti ir susidaro „kamštis“, burbuliukas, kuris išpučia suplonėjusią vietą. Tai spaudžia aplink paveiktą vietą esančius nervus ir kraujagysles, kas kelia ypač didelį pavojų. Galiausiai aneurizma gali plyšti ir susirinkęs kraujas išsilieti.
Aortos aneurizma gali susidaryti bet kur ir kelis kartus. Ar tai būtų smegenyse, pilvo srityje ar blužnyse – visas kūnas yra pavojaus zonoje.
Kaip atpažinti aortos aneurizmą?
Andrejus Afanasjevas pripažįsta, kad šios diagnozės pavojingumas slypi jos tylume.
„Būna tokių vietų, kur mes nelabai jaučiam, ar iki tam tikro dydžio mes galim nejausti aneurizmos. Mes esame labai kantrūs, ypač kaip tauta“, – dalinosi intervencinis radiologas. Kaip pasakojo jis, žmogus gali jausti nuolatinius pilvo skausmus, kol galiausiai neiškenčia, nuvyksta į priimamąjį, kur apžiūrėję pacientą gydytojai diagnozuoja jau planuojančią plyšti ar plyšusią aneurizmą.
Visgi kaip atpažinti, jog jūs turite šią diagnozę? Gydytojas pažymi, jog patiriamas skausmas yra „kiek kitoks“, tiesa, priklausomai nuo paveiktos vietos. Jeigu aneurizma jau yra plyšusi, pavyzdžiui, galvoje, žmogus gali jausti staigų ir stiprų galvos skausmą, dvejintis akyse, jausti bendras silpnumas, pykinimas. Bet kokiu atveju būtina veikti kuo greičiau.
Gydytojas išdėstė ir kaip atskirti aortos aneurizmą nuo kitos baisios diagnozės – insulto. Pasak jo, yra dvi insulto rūšys: išeminis insultas, kuris pats iš savęs yra pavojingas, nes smegenyse susidaro trombas, kuris neleidžia pratekėti kraujui. Kita rūšis yra hemoraginis insultas, kurio pasekmė gali būti susidariusi ir plyšusi aneurizma ar kraujagyslė.
Profilaktiniai tyrimai – būtinumas
Aortos aneurizmą galima atrasti ir per profilaktinius echoskopinius ar ultragarso tyrimus. A. Afanasjevas pataria visiems virš 40 metų turintiems žmonėms bent kelis kartus pasidaryti šiuos trumpus tyrimus, kurie gali išgelbėti gyvybę. Būtent ši amžiaus grupė yra pavojaus zonoje dėl gyvenimo būdo ir nuolatinio streso. Taip pat ir sergantieji hipertenzija patenka į rizikos grupę.
Bendra kūno savistebėsena bei apsilankymai pas gydytojus gali sustabdyti pavojingas situacijas prieš joms sukeliant daugiau ilgalaikių problemų. Kaip priminė gydytojas, diagnostiniai tyrimai gali atsakyti į daug klausimų ar atrasti kitas ligas.
Gydytojas pasidžiaugė, jog Lietuvos kraujagyslių gydytojai, kardiologai bei intervenciniai radiologai, palyginus su kitomis pasaulio valstybėmis, visai gerai tvarkosi su insultais ir ištraukiamais krešuliais. Kaip greitai pacientas pasveiks ir kokios diagnozės pasekmės jo lauks, priklauso nuo to, kaip greitai nuo oficialios diagnozės jis atvyko pas gydytoją.
