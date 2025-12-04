Ar šiemet Lietuvoje bus sniego per Kalėdas? Naglis Šulija pateikė naujausią orų prognozę

Lietuvos link dabar plaukia oras iš pietų, maždaug nuo Juodosios jūros. Žinoma, vėsus būti jis tiesiog negali. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 1 – 3, kai kur iki 4 laipsnių šilumos, aukščiausia dieną 4 – 6, pietuose iki 7 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rimtesnių permainų kol kas nebus“, – nurodo N. Šulija.
Orai ir naktį, ir dieną bus debesuoti, kritulių nebus, tačiau visą parą vietomis boluos rūkas, jam sklaidantis gali būti itin menkos dulksnos. Naktį bus 1 – 3, kai kur apie 4, aukščiausia dieną 4 – 6, kai kur iki 7 laipsnių šilumos.
Žiemiški orai Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Savaitgalio orai
O šeštadienį orai irgi bus pilki, dieną kai kur su pragiedruliais. Ir naktį, ir dieną daug kur palynos menkas lietus arba kris dulksna. Naktį atvės iki 3 – 5, dieną šils iki 5 – 7 laipsnių šilumos.
Sekmadienis irgi debesuotas, daug kur nulis menkas ir neilgai trunkantis lietus. Naktį bus iki 1 – 3 šilumos, pietryčiuose apie 1 laipsnį šalčio, dieną bus iki 2 – 4 laipsnių šilumos.
Vilniaus Kalėdų eglė(7 nuotr.)
„Ką gi, kol kas bus šilta ir drėgna. Ir, panašu, panašūs orai truks ilgai, dėl to tikimybė išvysti sniegą per Kalėdas bent kol kas yra labai menka. Greičiausiai jo ir nebus“, – nurodo sinoptikas.
Šaltinis:
tv3.lt
