  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Kelias į žvaigždes“ dalyvė Agnė – apie tai, kodėl retai matosi su anūku ir žinią apie Viliją: „Gaila“

2025-12-04 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 18:30

Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“ išpopuliarėjusi Agnė Petravičienė lapkričio 7 d. minėjo ypatingą dieną – gimtadienį. Kaip pasakojo moteris, prabėgę metai buvo kupi nepamirštamų akimirkų ir netgi pokyčių.

Agnė Petravičienė, Radži ir Vilija Matačiūnaitė (nuotr. Barboros Griežytės-Šimkuvienės ir asm. archyvo)
6

Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“ išpopuliarėjusi Agnė Petravičienė lapkričio 7 d. minėjo ypatingą dieną – gimtadienį. Kaip pasakojo moteris, prabėgę metai buvo kupi nepamirštamų akimirkų ir netgi pokyčių.

0

Naujienų portalui tv3.lt Agnė Petravičienė atvirai prakalbo apie prabėgusius metus, naują statusą ir „Kelias į žvaigždes. 20 metų“ koncertinį turą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Agnė Petravičienė
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Petravičienė

Gimimo diena 

Lapkričio 6-ąją moteriai sukako 49-eri. Prakalbus apie prabėgusius metus, Agnė šyptelėjo: „Praėję metai buvo kupini didelio džiaugsmo, bet kartu ir savotiško nuovargio. Visko buvo daug – darbai, kelionės, koncertai, šeima, laidos, fotosesijos, turai, anūkas, o tarp viso to dar ir „peštynių“ su Radžiu pasitaikydavo... Ne metai, o tikri amerikietiški kalneliai“, – pasakojo moteris.

Tęsdama pokalbį apie bėgantį laiką, Agnė atskleidė, kodėl nelaukia kitų metų: „Tiesą sakant, jaučiu, kad šiemet savaip pavargau, bet kartu ir maloniai. Kitų metų dar neplanuoju, nes šiaip jau iš principo jų nelabai laukiu – kitais man bus 50, todėl 2026 m. nelabai laukiu.“

Nauja etiketė bei laukiami koncertai

Pasiteiravus, ar turi kokių ateities planų su Radžiu, moteris šyptelėjo: „Oi, nežinau... Su Radžiu visko gali būti – kaip ir nebūti. Pas mus viskas vyksta spontaniškai. Reiktų jo paklausti, kokie jo planai mano atžvilgiu kitais metais – nors ir tai dar ne faktas, kad pasakys tiesą.“

Šiemet Agnės gyvenime įvyko didūs pokyčiai – tapo močiute. Nepaisant to, kad šis naujas statusas ją džiugina, tačiau prisipažįsta nedaug laiko leidžianti su anūku.

„Sekasi gal ne idealiai – ir anūkas, ir aš šiuo metu esame labai užsiėmę žmonės, todėl mūsų susitikimai dar gana reti. Bet ateityje planuojame sumažinti darbo krūvius ir daugiau laiko praleisti kartu“, – atskleidė ji.

Gruodžio mėnesį Agnės laukia dar du „Kelias į žvaigždes. 20 metų“ koncertai, kuriuose gerbėjai turės progą išgirsti pačias mylimiausias publikos dainas.

„Kol kas viskas vyksta sklandžiai – atsakingai ruošiamės šiems koncertams ir laukiame pilnų salių, nes daugiau tokio šou Lietuva, tikriausiai, nepamatys“, – teigė Agnė.

Tiesa, šiuose koncertuose gerbėjai nebepamatys Vilijos Matačiūnaitės. Ši žinia nuliūdino ne tik realybės šou fanus, bet ir pačią Agnę: 

„Aš, ko gero, net paskutinė apie tai sužinojau. Žinoma, nustebau. Aišku, gaila, jei ji nedalyvaus, bet jos sprendimo nevertinu – už kitą žmogų nei nuspręsi, nei nugyvensi. Kiekvienam – savo.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
