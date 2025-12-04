„Kelias į žvaigždes“ dalyvė Agnė – apie tai, kodėl retai matosi su anūku ir žinią apie Viliją: „Gaila“

Naujienų portalui tv3.lt Agnė Petravičienė atvirai prakalbo apie prabėgusius metus, naują statusą ir „Kelias į žvaigždes. 20 metų“ koncertinį turą.
Gimimo diena
Lapkričio 6-ąją moteriai sukako 49-eri. Prakalbus apie prabėgusius metus, Agnė šyptelėjo: „Praėję metai buvo kupini didelio džiaugsmo, bet kartu ir savotiško nuovargio. Visko buvo daug – darbai, kelionės, koncertai, šeima, laidos, fotosesijos, turai, anūkas, o tarp viso to dar ir „peštynių“ su Radžiu pasitaikydavo... Ne metai, o tikri amerikietiški kalneliai“, – pasakojo moteris.
Tęsdama pokalbį apie bėgantį laiką, Agnė atskleidė, kodėl nelaukia kitų metų: „Tiesą sakant, jaučiu, kad šiemet savaip pavargau, bet kartu ir maloniai. Kitų metų dar neplanuoju, nes šiaip jau iš principo jų nelabai laukiu – kitais man bus 50, todėl 2026 m. nelabai laukiu.“
Nauja etiketė bei laukiami koncertai
Pasiteiravus, ar turi kokių ateities planų su Radžiu, moteris šyptelėjo: „Oi, nežinau... Su Radžiu visko gali būti – kaip ir nebūti. Pas mus viskas vyksta spontaniškai. Reiktų jo paklausti, kokie jo planai mano atžvilgiu kitais metais – nors ir tai dar ne faktas, kad pasakys tiesą.“
Šiemet Agnės gyvenime įvyko didūs pokyčiai – tapo močiute. Nepaisant to, kad šis naujas statusas ją džiugina, tačiau prisipažįsta nedaug laiko leidžianti su anūku.
„Sekasi gal ne idealiai – ir anūkas, ir aš šiuo metu esame labai užsiėmę žmonės, todėl mūsų susitikimai dar gana reti. Bet ateityje planuojame sumažinti darbo krūvius ir daugiau laiko praleisti kartu“, – atskleidė ji.
Gruodžio mėnesį Agnės laukia dar du „Kelias į žvaigždes. 20 metų“ koncertai, kuriuose gerbėjai turės progą išgirsti pačias mylimiausias publikos dainas.
„Kol kas viskas vyksta sklandžiai – atsakingai ruošiamės šiems koncertams ir laukiame pilnų salių, nes daugiau tokio šou Lietuva, tikriausiai, nepamatys“, – teigė Agnė.
Tiesa, šiuose koncertuose gerbėjai nebepamatys Vilijos Matačiūnaitės. Ši žinia nuliūdino ne tik realybės šou fanus, bet ir pačią Agnę:
„Aš, ko gero, net paskutinė apie tai sužinojau. Žinoma, nustebau. Aišku, gaila, jei ji nedalyvaus, bet jos sprendimo nevertinu – už kitą žmogų nei nuspręsi, nei nugyvensi. Kiekvienam – savo.“
