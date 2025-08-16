Pamačius, ką prie baseino Turkijoje daro lietuvė, Rimą net supykino: „Pramušė dugną“

„Su šeimyna apsistojome 4 žvaigždučių viešbutyje, kuris buvo rekomenduojamas šeimoms su vaikais.
Vis dėlto jau pirmąją atostogų dieną pastebėjau, kad kontingentas tikrai ne tik smagios šeimos su vaikais, bet ir pavieniai keliautojai iš kitų šalių, vaikų nedaug.
Kai prasidėdavo vakarėliai, tai dažniausiai jie tęsdavosi iki ryto, nes jaunimas tiesiog atsipalaidavo, neskaičiavo laiko, pinigų ir išgertų kokteilių.
Atsipalaiduoti ir linksmintis yra labai gerai! Man labai smagu, kai žmonės nevaržo savęs kelionių metu, nes aš ir pati mėgstu gerai pailsėti, prisisemti įspūdžių ir patirčių.
Atsinešė nagų kirpimo žnyplutes ir ramiausiai sau pradėjo karpyti nagus
Vis dėlto, vienokia ar kitokia higiena tikrai egzistuoja ir tai, ką mes pamatėme šalia baseino, buvo mažų mažiausiai vimdančiai šlykštu.
Pusamžė moteris atsinešė nagų kirpimo žnyplutes ir ramiausiai sau pradėjo karpyti nagus. Ne tik karpyti, bet ir nukirptus mesti į baseiną! Ji juos nušluodavo kaip kokias šiukšles.
Aš nesuprantu, ar toje galvoje verda košė? Kaip galima šitaip šlykščiai ir nehigieniškai elgtis? Kas turi dėtis smegenyse, jei tokių yra?
Juk baseinai ir vandens pramogos skirtos žmonėms, norintiems pramogauti, dūkti, žaisti, bet ne plaukiojant skaičiuoti nukirptus nagus!
Moteris visiškai pramušė dugną su tokiu elgesiu.
Būkite geri, visi, kurie skaitote, susitvarkykite nagus namuose, grožio salone ar tiesiog viešbučio numeryje ir nemėtykite prikarpytų nagų į baseinus, nes kas nors šalia tikrai gali susivemti!“
Autorius: skaitytoja Rima
