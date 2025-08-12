Ilgasis Žolinės savaitgalis pajūryje: už paskutines laisvas vietas prašo ir 998 eurų

Taigi, kiek iš tiesų gali tekti išleisti nakvynei, jei kelionę planuojate paskutinėmis minutėmis? Pasidomėjome populiariausių pajūrio kurortų nakvynės pasiūla ir kainomis.
Pasirinkimai – vos keli
Panaršius „Booking.com“ platformoje galima matyti, kad didžiausia nakvynės pasiūla Žolinės ilgąjį savaitgalį iš visų pajūrio kurortų yra Palangoje.
Palangoje rugpjūčio 15–17 d. net 99 proc. viešnagės vietų „Booking.com“ platformoje jau yra užsakyta. Ieškant nakvynės dviem asmenims vis dar yra 17 variantų, tačiau jų kainos gali nustebinti.
Pavyzdžiui, pigiausias pasiūlymas šiuo laikotarpiu kainuoja 458 eurus. Tai reiškia, kad viena naktis asmeniui atsietų apie 115 eurų.
Už tokią kainą poilsiautojams yra siūlomas kambarys apartamentų viešbutyje, kur su kitais svečiai reikėtų dalytis vonios kambariu. Visgi ši apgyvendinimo įstaiga turi gana gerą 8,9 iš 10 balų įvertinimą.
Tuo metu norintiems daugiau privatumo yra siūlomas studijos tipo butas. Jame gali apsistoti 2 asmenys, o kaina Žolinės savaitgaliui siekia beveik tūkstantį eurų arba 250 eurų vienam asmeniui už naktį.
Tikrinant pasiūlą tomis pačiomis dienomis Šventojoje galima matyti, kad yra užsakyti beveik visi (99 proc.) platformoje patalpinti apartamentai, o laisvas likęs tik vienas būstas.
Norintiems vykti į šį kurortą yra siūlomas kambarys viešbutyje su įskaičiuotais pusryčiais. Dviem asmenims apsistoti šioje apgyvendinimo įstaigoje kainuotų 708 eurus, arba 354 eurus už naktį.
Tuo metu poilsiautojų pamėgtoje, tačiau dažnai brangiausiu kurortu įvardijamoje Nidoje taip pat užsakytos beveik visos siūlomos vietos. Norintiems čia atvykti jų yra likę tik 2.
Vienas iš pasiūlymų – apsistoti jachtoje, kurioje yra 3 dvigulės lovos. Dviem asmenims tokia viešnagė kainuotų 421 eurą, tuo metu 6 asmenims – 540 eurų. T. y. 200 eurų asmeniui, jei apsistoja du žmonės arba 90 eurų, jei apsistoja 6 poilsiautojai.
Kitas pasiūlymas yra kur kas brangesnis. Už 1800 eurų du asmenys gali apsistoti studijos tipo bute, įsikūrusiame netoli paplūdimio. Tai reiškia, kad viena naktis asmeniui čia kainuotų 450 eurų.
Paklausa kilsteli kainas aukštyn
Apgyvendinimo paslaugų portalo „Priejuros.lt“ vadovas Laurynas Šertvyčius dalijasi, kad artėjantį savaitgalį Lietuvos pajūryje bus itin gausu lankytojų. Anot jo, „Priejuros.lt“ statistika rodo, kad šiam savaitgaliui poilsiautojai pateikė rekordinį kiekį užklausų dėl apgyvendinimo.
Tuo metu nakvynės kainų intervalas, pasak L. Šertvyčiaus, šiuo laikotarpiu pajūryje tikrai platus – prasideda nuo keliasdešimt ir gali siekti kelis šimtus ir daugiau eurų.
Anot jo, paprastai per Žolines laikosi vasaros sezonui įprastos kainos, kurios dažniausiai nusistovi nuo liepos pradžios ar Joninių, priklausomai nuo orų.
Visgi kartais kainos pasikeičia.
„Suprantama, kad itin didelė paklausa kilsteli kainas aukštyn, todėl tikėtis kainų, kaip blogu oru liepos pradžioje nereikėtų. Tačiau padidėjimas nėra labai didelis. Priklausomai nuo apgyvendinimo tipo gali kilti keliais, keliolika, kartas keliasdešimt eurų“, – komentavo L. Šertvyčius.
Pasak jo, rasti vieną kitą nakvynės vietą Žolinės savaitgaliui įmanoma ir dabar, tačiau pasirinkimas jau itin mažas. Taip yra ne tik dėl ilgojo savaitgalio, bet ir pagerėjusių orų bei artėjančios vasaros pabaigos.
„Matosi, kad žmonės tikrai nori „atsigriebti“ už praėjusią vasarą, praleisti laiką pajūryje ir artėjantį savaitgalį masiškai vyks į kurortus prie Baltijos jūros“, – pabrėžė „Priejuros.lt“ vadovas.
L. Šertvyčius nurodo, kad norėdami sutaupyti poilsiautojai dažniausiai nakvynę ilgiesiems savaitgaliams užsakinėja iš anksto.
„Nemaža dalis poilsiautojų nakvynę šiam savaitgaliui rezervuoja jau gerokai iš anksto. Rezervuojant iš anksto kainos išlieka tokios pat, kaip ir kitais vasaros savaitgaliais. Tuo metu tie, kurie ieško paskutinės minutės pasiūlymų, turėtų būti nusiteikę susimokėti šiek tiek daugiau“, – dalijosi „Priejuros.lt“ vadovas.
