TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mama tapusi mokytoja Veronika siunčia žinutę moterims: „Pasiteisinimai gražesnės Jūsų nepadarys“

2025-09-19 18:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 18:51

Veronika Naumova-Kazilionė, geriau žinoma kaip mokytoja Veronika, neseniai tapo mama. Moteris neslepia, kad turi sunkių dienų, bemiegių naktų, tačiau pasidžiaugė atrandanti laiko ir jėgų neapleisti savęs bei nueiti į sporto salę.

Veronika Naumova-Kazilionė, geriau žinoma kaip mokytoja Veronika, neseniai tapo mama. Moteris neslepia, kad turi sunkių dienų, bemiegių naktų, tačiau pasidžiaugė atrandanti laiko ir jėgų neapleisti savęs bei nueiti į sporto salę.

2

Socialiniame tinkle „Instagram“ mokytoja Veronika pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kaip ji ruošiasi bokso treniruotei.

Mokytoja Veronika dalijasi žinute moterims

Šalia vaizdo įrašo moteris pasidalijo ir žinute apie meilę sau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 „Taip, aš turiu vaiką. Taip, man irgi būna sunku. Taip, būna naktų, kai nemiegu.

Bet žinai ką? Ryte vis tiek nueinu į sporto salę. Nes man rūpi, kaip aš jaučiuosi ir kaip atrodau.

Kai kurios mamos renkasi pasiteisinimus: „aš neturiu laiko, juk turiu vaiką.“ Aš renkuosi save. Ir ne, tai nereiškia, kad esu bloga mama. Tai reiškia, kad esu gera ir sau, ir savo vaikui – nes laiminga, savimi pasitikinti mama yra pati geriausia.

P.s. Kai kitos mamos pavydi ir komentuoja – žinokite: pasiteisinimai gražesnės Jūsų nepadarys“, – rašė mokytoja Veronika.

Išvydę šį įrašą, internautai neslėpė susižavėjimo garsiąja mokytoja.

„Tu nereali“, – rašė viena sekėja.

„Teisingai pasakyta“, – pridūrė kita.

