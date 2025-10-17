Paukščių gripas – Kretingos rajone: „Gali susirgti ir žmonės“

Kretingos rajone, šalia vieno iš ūkių, ekskavatorius kasa didžiulę duobę.
Į ją artimiausiomis dienomis bus sumesti 20 000 negyvų kalakutų – šiame ir dar viename Baltuonių ūkyje užfiksuotas paukščių gripas.
„Gaišusių paukščių yra nemažai – visa ferma išgaišusi nuo šio viruso. Apie 5 000 paukščių“, – sako Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Mindaugas Kašinskas.
Atsakingos tarnybos laukia kolegų iš Lenkijos, kurie turi specialią įrangą, skirtą likusių kalakutų užmigdymui.
„Bus panaudotos dujos – angliarūgštė – paukščiams nužudyti ir sunaikinti duobėje. Tas pats daroma ir kituose židiniuose, tiek pas mus, tiek Lenkijoje“, – kalba M. Kašinskas.
Pavojų kelia ne tik gyvūnams
Kretingos rajono savivaldybė bei maisto ir veterinarijos tarnyba ėmėsi visų saugumo priemonių, kad paukščių gripas neišplistų. 10 km spinduliu gyvenantys žmonės gavo įspėjimus laikyti savo paukščius uždarose patalpose.
Taip pat ribojamas privažiavimas prie abiejų ūkių, kuriuose siautėja gripas. Apylinkėse paskelbta ekstremalioji situacija, mat ši paukščių gripo atmaina yra pavojinga ir žmonėms.
„Gali susirgti ir žmonės, tačiau Europos Sąjungoje tokių atvejų nenustatyta, nes reikalingas ypatingas kontaktas su sergančiais paukščiais – žmogus turėtų ilgą laiką su jais kontaktuoti“, – tikina M. Kašinskas.
Tad didelė tikimybė, kad gripu užsikrėsti galėjo ūkių darbuotojai. Savivaldybė ruošiasi blogiausiam scenarijui.
„Mūsų ligoninė yra pasiruošusi priimti darbuotojus, jei jiems pasireikštų paukščių gripo simptomai. Šiuo metu nė vienas į ligoninę nesikreipė“, – kalba Kretingos savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Pirminiais duomenimis, užkratas į kalakutų ūkį pateko nuo laukinių paukščių.
Verslininkai skaičuoja nuostolius
„Dalis sergančių paukščių buvo išleidžiami į lauką. Buvo aptverta teritorija, stogas, smulkus tinklas, kad nepatektų kiti paukščiai, bet kontaktas galėjo įvykti. Išgaišo tie paukščiai, kurie galėjo išeiti į lauką“, – pasakoja M. Kašinskas.
Nors pats ūkio savininkas su žiniasklaida bendrauti nenori, Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius sako, jog nuostoliai – milžiniški.
„Jeigu taip prognozuoti, kaip ūkininkas mato, tie nuostoliai gali siekti, plius minus, apie milijoną eurų“, – tikina Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius Gytis Kauzonas.
Pagal Europos Sąjungos teisės aktus, ši suma ūkininkui bus kompensuota, tačiau niekas nepadengs prastovų iki verslo atnaujinimo. Kalakutus sunaikinus, patalpas dezinfekavus ir išvėdinus, į abu verslininko ūkius bus atgabentos testinės kalakutų grupės. Jei paukščiai gripu nesusirgs, ūkis galės atnaujinti veiklą.
„3–4 mėnesius vis tiek užtrunka, bet yra specifika – kad turėtum jaunų paukščiukų, juos reikia iš anksto planuoti, užsisakyti. Tačiau nebūtinai jų bus, nes dabar paukščių gripo protrūkių visoje Europoje yra tikrai daug, o paklausa – labai didelė“, – sako G. Kauzonas.
Ar išaugs kalakutienos kainos Lietuvoje, pašnekovas prognozuoti nesiryžo, tačiau šios paukštienos mėgėjams jos įsigyti taps sunkiau.
