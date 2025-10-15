Jaunimas susivienijo naudodamas „Facebook“ ir „TikTok“ – kilo naujos kartos revoliucija

Ginkluoti pareigūnai siena artėja prie protestuotojų, kurie be paliovos svaido į juos akmenis. Vos tik saugumo pajėgos panaudoja ašarines dujas, šimtai jaunuolių ima bėgti.
Suvienijo „Facebook“ ir „TikTok“
Madagaskare – vienoje skurdžiausių pasaulio šalių, kur, remiantis Pasaulio banko duomenimis, trys iš keturių gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, vyksta masiniai jaunimo protestai. Z karta staiga sukilo dėl to, kas šalyje blogai jau daugelį metų – nuolatiniai elektros ir vandens tiekimo sutrikimai, masinė korupcija, aukštas nedarbo lygis.
Jaunimui sukilti ir susivienyti į protestus padėjo socialinių tinklų, tokių kaip „Facebook“ ir „TikTok“, algoritmai. Išėję į gatves, protestuotojai dėl visų šalies problemų kaltina 51 metų prezidentą, kilusį iš pasiturinčios šeimos – Andrį Radžoeliną.
„Per 12 metų niekas mūsų neklausė, todėl dabar reikalaujame ne dialogo, o prezidento atsistatydinimo“, – sako protestuotoja Lala Herizo Andriamamitiana.
Remiantis Jungtinių Tautų duomenimis, per susirėmimus jau žuvo mažiausiai 20 žmonių, dar daugiau nei 100 – sužeista. Protestuotojams vadovauti ėmėsi įtakingo kariuomenės dalinio lyderiai, kurie kadaise patys atvedė dabartinį prezidentą į valdžią.
„Mums labai įdomu, nes kariuomenė vis dar mus palaiko“, – kalba studentė, protestuotoja Dina Rakotoarimanana.
Prezidentas spruko iš šalies
Bijodamas karinio perversmo, Madagaskaro prezidentas Andry Radžoelina paliko šalį.
„Nuo rugsėjo 25 dienos buvo realių planų surengti perversmą ir pasikėsinimą į mane“, – tikina A. Radžoelina.
Vietos žiniasklaida rašo, kad politiką evakavo Prancūzijos kariuomenės lėktuvas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šios informacijos nepatvirtino, tačiau paragino deeskaluoti situaciją.
„Labai svarbu, kad Madagaskare būtų išsaugota konstitucinė tvarka ir institucinis tęstinumas, nes nuo to priklauso šalies stabilumas ir gyventojų interesai. Svarbu, kad tarptautinė bendruomenė galėtų toliau teikti pagalbą“, – sako E. Macronas.
Jaunimo socialiniuose tinkluose organizuoti protestai Afrikos žemyne kyla ne pirmą kartą. Per pastaruosius kelis mėnesius panašūs neramumai vyko Kenijoje ir Senegale, o „TikTok“ protestai Nepale baigėsi valdžios nuvertimu.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.