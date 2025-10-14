Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis > Kitos šalys

Madagaskaro parlamentas nušalino prezidentą, kariai skelbia perėmę valdžią

2025-10-14 16:52 / šaltinis: BNS
2025-10-14 16:52

Madagaskaro parlamento žemieji rūmai antradienį balsavime patvirtino prezidento Andry Rajoelinos nušalinimą dėl pareigų nevykdymo.

Madagaskaro prezidentas (AP Photo nuotr.)

Madagaskaro parlamento žemieji rūmai antradienį balsavime patvirtino prezidento Andry Rajoelinos nušalinimą dėl pareigų nevykdymo.

0

Rezoliucija buvo priimta 130 balsų „už“, tai yra gerokai daugiau nei du trečdaliai balsų, kurių pagal Konstituciją reikia 163 narių parlamento rūmuose.

51 metų prezidentas nesutiko su besiplečiančiais reikalavimais atsistatydinti.

Prezidentūra atmetė šį parlamentarų sprendimą kaip „neturintį jokio teisinio pagrindo“, o keliomis valandomis anksčiau A. Rajoelina, kurio buvimo vieta nežinoma, dekretu paleido nacionalinę asamblėją, kad užkirstų kelią sesijai.

Aukštasis Konstitucinis Teismas dar turi patvirtinti balsavimą dėl nušalinimo.

Netrukus elitinis Madagaskaro karinis dalinys pranešė naujienų agentūrai AFP, kad perėmė valdžią šalyje.

„Mes perėmėme valdžią“, – sakė karinio dalinio CAPSAT vadovas pulkininkas Michaelas Randrianirina, perskaitęs pareiškimą prie vyriausybės pastato.

Jis teigė, kad dalinys įsteigs komitetą, kurį sudarys kariuomenės, žandarmerijos ir nacionalinės policijos pareigūnai.

„Galbūt laikui bėgant į jį bus įtraukti vyresnieji civiliai patarėjai. Būtent šis komitetas vykdys prezidento darbą“, – savo pareiškime teigė M. Randrianirina.

„Tuo pačiu metu, po kelių dienų, mes įsteigsime civilinę vyriausybę“, – sakė jis.

CAPSAT atliko svarbų vaidmenį per 2009 metų perversmą, po kurio A. Rajoelina pirmą kartą atėjo į valdžią.

Buvęs sostinės Antananaryvo meras A. Rajoelina vėlai pirmadienį pranešė, kad po pasikėsinimų į jo gyvybę slepiasi „saugioje vietoje“, tačiau neatskleidė savo buvimo vietos.

Protestai prasidėjo rugsėjo 25 dieną, o lūžį pasiekė savaitgalį, kai maištaujantys kariai ir saugumo pajėgos, įskaitant CAPSAT, prisijungė prie demonstrantų ir ragino prezidentą bei kitus vyriausybės ministrus atsistatydinti.

