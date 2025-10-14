Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Madagaskaro prezidentas sako, kad po pasikėsinimo į gyvybę slepiasi „saugioje vietoje“

2025-10-14 06:52
2025-10-14 06:52

 Madagaskaro prezidentas Andry Rajoelina pirmadienį pareiškė, kad po pasikėsinimo į gyvybę slepiasi „saugioje vietoje“, ir paragino gerbti konstituciją, didėjant spaudimui jam atsistatydinti.

0

Tai pirmoji jo vieša kalba nuo tada, kai karinis padalinys prisijungė prie antivyriausybinių protestų, pasklidus gandams apie jo pabėgimą iš šios prie rytinės Afrikos pakrantės įsikūrusios šalies. Kalba buvo du kartus atidėta. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuo rugsėjo 25-osios buvo ne kartą pasikėsinta į mano gyvybę ir bandymų įvykdyti perversmą. Grupė kariškių ir politikų planavo mane nužudyti“, – tiesioginiame eteryje sakė 51-erių lyderis.

„Buvau priverstas susirasti saugią vietą, kad likčiau gyvas“, – sakė jis, neatskleisdamas savo buvimo vietos.

Protestai, kuriems vadovavo daugiausia jauni demonstrantai, iš pradžių buvo susiję su nuolatiniais elektros ir vandens tiekimo nutraukimais šioje skurdžioje šalyje, tačiau vėliau išaugo į platesnį antivyriausybinį judėjimą, reikalaujantį A. Rajoelinos atsistatydinimo.

A. Rajoelina, buvęs Antananaryvo meras, į valdžią atėjęs po perversmo, pirmadienį paragino gerbti konstituciją, kad būtų įveikta gilėjanti politinė krizė.

„Yra tik vienas būdas išspręsti šias problemas – gerbti šalyje galiojančią konstituciją“, – sakė jis.

Kaip pranešė Prancūzijos radijas „Radio France Internationale” (RFI), A. Rajoelina savaitgalį Prancūzijos kariniu lėktuvu išskrido iš Madagaskaro, tačiau prancūzų pareigūnai dar neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą patvirtinti tokią informaciją.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat atsisakė tai patvirtinti.

