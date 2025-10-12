Neįtikėtina: 2 metus be žinios dingęs vyras pastebėtas netyčia išplitusiame vaizdo įraše

Vyras buvo ieškomas nuo tada, kai jo šeima prarado su juo ryšį Kolumbijoje. Vis tik po ilgų paieškų jis netikėtai buvo pastebėtas „TikTok“ vaizdo įraše – šis momentas tapo lemtingas jo suradimui, rašoma unilad.com.
Ekvadoro verslininkė Amy Solano, pamačiusi socialiniuose tinkluose informaciją apie Londoño, nusprendė padėti jį surasti. Ji išvyko į Čiklajo miestą Peru, kur, kaip buvo pranešta, vyrą galėjo sutikti netoliese esančiame Mankoros mieste.
Rugsėjo 25-ąją moteris sėkmingai jį surado ir nufilmavo, o vaizdo įrašą paskelbė „TikTok“ platformoje. Būtent šis įrašas tapo raktu į sėkmingą paieškos pabaigą.
Solano dėka Londoño buvo surastas ir perduotas Peru nacionalinės policijos (PNP) globai. Valdžios institucijos patvirtino, kad vyras sveikas ir jam negresia jokie pavojai.
Namo keliauti ketina ne iškart
Pasak „VT“ šaltinių, Londoño planuoja keliauti iš Čiklajo į Limą, o vėliau – į Kolumbiją, kur gyvena jo šeima. Vis tik, kaip praneša vietos žiniasklaida, jis gali nuspręsti negrįžti artimiausiu metu, nes save laiko klajokliu.
Policijos pareigūnai nurodė, kad vyras pats pasakė nenorintis grįžti į gimtąją šalį. „Jis pats pareiškė, kad nenori vykti atgal į Kolumbiją“, – sakoma policijos pranešime.
Pareigūnai pabrėžė, kad Londoño negresia pavojus, o jo sprendimas gyventi keliaujant yra savanoriškas. Jis vienai nakčiai buvo apgyvendintas policijos nuovadoje, kur jam suteikta maisto, drabužių ir galimybė susisiekti su šeima.
Vyrui pavyko telefonu pasikalbėti su seserimis Olga, Martha ir Lucía. Jos pareiškė, kad gerbs jo sprendimą šiuo metu negrįžti į Kolumbiją.
„Nėra jokio oficialaus pranešimo apie dingimą. Jis pats susisiekė su seserimis ir aiškiai pasakė, kad kol kas nenori grįžti“, – teigė policija.
Londoño taip pat atsisakė psichologinės apžiūros, tačiau pareigūnai tvirtina, kad jis atrodė sveikas ir stabilus. „Jis yra poliglotas, keliauja po šalį ir pragyvena pardavinėdamas bronzos bei vario dirbinius“, – pridūrė jie.
Policija rekomendavo vyrui periodiškai užsukti į vietines nuovadas, kad palaikytų ryšį su šeima ir išvengtų panikos dėl galimo dingimo.
Kalbėdamas su žiniasklaida, Londoño užsiminė apie savo ateities planus:
„Man sunku paaiškinti, kad nesu kaip kiti žmonės. Iš čia keliausiu į Limą, o tada – atgal į Kolumbiją. Turiu šiek tiek padirbėti. Aš beveik niekada neturiu pastovių planų“, – sakė jis.
