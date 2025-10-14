Dėl paukščių gripo sunaikins 20 tūkst. kalakutų: šiame rajone įvedami apribojimai

Pirminiais duomenimis, praėjusį penktadienį, spalio 10 d., ūkio savininkai pastebėjo padidėjusį paukščių gaišimą. Kaip buvo pranešta VMVT sekmadienį, spalio 12 d., nugaišo apie 2 000 kalakutų iš 5 380, laikytų viename iš trijų tvartų. VMVT pareigūnai skubiai atrinko mėginius tyrimams, kurie šiandien patvirtino, kad į ūkį pateko paukščių gripas.
Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu aplink ūkį gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas be atskiro VMVT Klaipėdos apygardos leidimo yra uždraustas. Ribojimai bus taikomi mažiausiai 30 d. po atliktos pirminės dezinfekcijos.
Ūkiui nurodyta sunaikinti gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, šiuo metu vykdomas produkcijos atsekamumas.
Šiandien Kretingos rajono savivaldybė priėmė sprendimą dėl aptikto paukščių gripo paskelbti ekstremalią situaciją Kartenos seniūnijos teritorijoje.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamento Kretingos skyrius imsis prevencinių priemonių – identifikuos asmenis, turėjusius sąlytį su infekuotais paukščiais, jų išskyromis ar aplinka. Jiems bus suteikta informacija apie sveikatos būklės stebėjimą, simptomus ir pateiktos rekomendacijos. Šiuo metu rizika visuomenei vertinama kaip žema. Lietuvoje iki šiol nėra nustatyta žmogaus užsikrėtimo paukščių gripu atvejų. Daugiau informacijos rasite: https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamuju-ligu-valdymas/uzkreciamosios-ligos/gripas-1/pauksciu-gripas/.
Informacija vartotojams: mikroorganizmai yra jautrūs karščiui, todėl žalią paukštieną, taip pat ir kiaušinius, reikia apdoroti ne mažesnėje nei 60 °C temperatūroje bent 8 minutes. Maisto saugos specialistai pataria visuomet vengti vartoti žalią arba negalutinai išvirtą mėsą ar kiaušinius.
VMVT ir toliau vykdys laukinių ir naminių paukščių stebėseną. Paukščių laikytojai raginami pastebėjus paukščių sveikatos pakitimus kuo skubiau pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ar VMVT – užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ir +370 5 242 0108. Gyventojai, pastebėję nugaišusius laukinius paukščius, taip pat prašomi apie tai pranešti užpildant anketą ar aukščiau nurodytais telefonais.
