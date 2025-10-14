Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Dėl paukščių gripo sunaikins 20 tūkst. kalakutų: šiame rajone įvedami apribojimai

2025-10-14 15:08 / šaltinis: BNS
2025-10-14 15:08

spalio 14 d., Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje patvirtintas paukščių gripo H5N1 virusas, kuris nustatytas stambiame kalakutų ūkyje (V. Baltuonio ūkis) Anužių k. ir Kalniškių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav. Iš viso ūkyje buvo auginama apie 20 tūkst. paukščių.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) BNS Foto

spalio 14 d., Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje patvirtintas paukščių gripo H5N1 virusas, kuris nustatytas stambiame kalakutų ūkyje (V. Baltuonio ūkis) Anužių k. ir Kalniškių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav. Iš viso ūkyje buvo auginama apie 20 tūkst. paukščių.

REKLAMA
0

Pirminiais duomenimis, praėjusį penktadienį, spalio 10 d., ūkio savininkai pastebėjo padidėjusį paukščių gaišimą. Kaip buvo pranešta VMVT sekmadienį, spalio 12 d., nugaišo apie 2 000 kalakutų iš 5 380, laikytų viename iš trijų tvartų. VMVT pareigūnai skubiai atrinko mėginius tyrimams, kurie šiandien patvirtino, kad į ūkį pateko paukščių gripas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu aplink ūkį gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas be atskiro VMVT Klaipėdos apygardos leidimo yra uždraustas. Ribojimai bus taikomi mažiausiai 30 d. po atliktos pirminės dezinfekcijos.

REKLAMA
REKLAMA

Ūkiui nurodyta sunaikinti gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, šiuo metu vykdomas produkcijos atsekamumas.

REKLAMA

Šiandien Kretingos rajono savivaldybė priėmė sprendimą dėl aptikto paukščių gripo paskelbti ekstremalią situaciją Kartenos seniūnijos teritorijoje.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamento Kretingos skyrius imsis prevencinių priemonių – identifikuos asmenis, turėjusius sąlytį su infekuotais paukščiais, jų išskyromis ar aplinka. Jiems bus suteikta informacija apie sveikatos būklės stebėjimą, simptomus ir pateiktos rekomendacijos. Šiuo metu rizika visuomenei vertinama kaip žema. Lietuvoje iki šiol nėra nustatyta žmogaus užsikrėtimo paukščių gripu atvejų. Daugiau informacijos rasite: https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamuju-ligu-valdymas/uzkreciamosios-ligos/gripas-1/pauksciu-gripas/.

REKLAMA
REKLAMA

Informacija vartotojams: mikroorganizmai yra jautrūs karščiui, todėl žalią paukštieną, taip pat ir kiaušinius, reikia apdoroti ne mažesnėje nei 60 °C temperatūroje bent 8 minutes. Maisto saugos specialistai pataria visuomet vengti vartoti žalią arba negalutinai išvirtą mėsą ar kiaušinius.

VMVT ir toliau vykdys laukinių ir naminių paukščių stebėseną. Paukščių laikytojai raginami pastebėjus paukščių sveikatos pakitimus kuo skubiau pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ar VMVT – užpildžius anketą  arba paskambinus telefonais: 1879 ir +370 5 242 0108. Gyventojai, pastebėję nugaišusius laukinius paukščius, taip pat prašomi apie tai pranešti užpildant anketą ar aukščiau nurodytais telefonais.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamento Kretingos skyrius imsis prevencinių priemonių – identifikuos asmenis, turėjusius sąlytį su infekuotais paukščiais, jų išskyromis ar aplinka. Jiems bus suteikta informacija apie sveikatos būklės stebėjimą, simptomus ir pateiktos rekomendacijos. Šiuo metu rizika visuomenei vertinama kaip žema. Lietuvoje iki šiol nėra nustatyta žmogaus užsikrėtimo paukščių gripu atvejų. Daugiau informacijos rasite: https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamuju-ligu-valdymas/uzkreciamosios-ligos/gripas-1/pauksciu-gripas/.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų