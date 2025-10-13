Lietuvoje nustatyti šeši mėlynojo liežuvio ligos protrūkiai: VMVT skelbia apribojimus

Priduriama, kad siekiant užkirsti kelią MLL viruso plitimui, VMVT direktorės įsakymu nuo spalio 13 dienos šalyje paskelbtos šešios protrūkio vietos: galvijų ūkiai Marijampolės, Pagėgių savivaldybėse, Prienų, Tauragės, Vilkaviškio rajonuose.
Gyvūnų judėjimo apribojimai protrūkių vietose
- Uždrausta perkelti MLL imlius gyvūnus į kitas laikymo vietas bei gabenti jų genetinės medžiagos produktus (spermą, oocitus, embrionus).
- Išimtis taikoma tik gyvūnams, vežamiems skerdimui, gavus VMVT leidimą.
- Draudimas bus panaikintas tik gavus neigiamus PGR tyrimų rezultatus (paėmus valstybinius mėginius po 21 dienos), patvirtinančius, kad ligos sukėlėjo protrūkio vietoje nebėra aptinkama.
Reikalavimai ūkininkams ir prevencinės priemonės protrūkių vietose
- MLL užkrėstus gyvūnus laikyti uždarytus patalpose, kol VMVT nepanaikins draudimo;
- naudoti apsaugos priemones nuo mašalų (tinklelius, repelentus). Rekomenduojamos cheminės medžiagos ūkiui skelbiamos vmvt.lrv.lt.
- MLL imlių gyvūnų laikymo patalpose užtikrinti ventiliavimą;
- atidžiai stebėti gyvūnų sveikatos būklę ir apie bet kokius pokyčius ar galvijų gaišimus nedelsiant pranešti VMVT;
- mašalų aktyvumo laikotarpiu šalinti jų veisimosi vietas, kad būtų sumažinta ligos plitimo rizika.
„Mėlynojo liežuvio ligos situacija Lietuvoje yra valdoma. Nuolat bendradarbiaujame su kolegomis iš kitų šalių, kurios susidūrė su analogiškais protrūkiais, kad Lietuvoje galėtume pritaikyti tinkamiausius sprendimus. Užkrečiamųjų ligų situacija visame pasaulyje išlieka dinamiška ir reikalauja nuolatinės stebėsenos, juolab, kad šalyje pasireiškę MLL ligos atvejai galvijų bandose buvo besimptomiai. Raginame ūkininkus būti budrius, atsakingai įsigyti ir į ūkius įsivežti tik sveikus gyvūnus, stebėti jų sveikatą, turint net menkiausių įtarimų reaguoti laiku ir konsultuotis su veterinarijos gydytojais ir VMVT“, – teigia vyriausiasis šalies veterinaras Vaidotas Kiudulas.
Dėl galvijų išvežimo į kitas ES valstybes nares ir ne ES šalis
Siekiant išvežti galvijus į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ar į ne ES šalis tolimesniam auginimui, būtina atitikti priimančios šalies nustatytus MLL kontrolės reikalavimus ir papildomai atlikti bei gauti neigiamus MLL tyrimų rezultatus (PGR metodu). Mėginius MLL ištyrimui iš gyvūnų kraujo atrenka privatus veterinarijos gydytojas, tyrimai atliekami gyvūnų laikytojų lėšomis Nacionaliniame visuomenės ir rizikos vertinimo institute Vilniuje. Mėginiai turi būti atrinkti gyvūnų laikymo vietose ir kol nebus gauti MLL tyrimų rezultatai, negali būti išvežti į kanopinių gyvūnų surinkimo centrus.
Gyvulius vežant skersti į kitas ES šalis, prieš 48 val. siunčiantis ūkio subjektas turi informuoti paskirties vietos atsakingą subjektą.
Galvijus Lietuvos teritorijoje galima vežti be papildomų apribojimų. Draudimas taikomas tik MLL užkrėstiems ūkiams.