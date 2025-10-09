Iš gyvūnų prieglaudos „Penkta koja“ paimti 25 šunys: užfiksuotos netinkamos gyvūnų laikymo sąlygos

Pasak tarnybos, jos specialistai patikrinimo metu įstaigoje aptiko, kad dalis keturkojų laikomi ankštuose transportavimo boksuose ir narvuose.
Atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, buvo priimtas sprendimas paimti 25 šunis ir perduoti juos kitiems gyvūnų globėjams, turintiems tinkamas sąlygas bei galimybes užtikrinti jų priežiūrą.
„Laikymas transportavimo narvuose ar boksuose – tai tik trumpalaikiam gabenimui skirti įrenginiai, kuriuose gyvūnas vos gali apsisukti ar pajudėti. Tokiame narve kuriame užfiksavome laikomus gyvūnus, šuo net negalėjo pilnai išsitiesti ar pakelti galvos. Tai yra nepriimtina – nesvarbu, ar gyvūnai būtų laikomi pas fizinį asmenį, veisėją ar prieglaudoje. Tokios sąlygos kenkia gyvūnų sveikatai ir socializacijai, neatitinka šunų fiziologijos“, – pranešime cituojama VMVT Priežiūros departamento patarėja Diana Daina Šutovienė.
Tarnybos teigimu, įstaigai jau ne kartą buvo nurodyta ištaisyti netinkamas gyvūnų laikymo sąlygas ir nepriimti naujų augintinių, kol nebus pagerintos sąlygos jau globojamiems. Tačiau, pasak jos, šie reikalavimai liko neįgyvendinti.
„Nepaisant to, kad dar prieš dvejus metus VšĮ „Penktai kojai“ buvo taikyti veiklos apribojimai – uždrausta priimti naujus gyvūnus, kol nebus užtikrintos tinkamos sąlygos jau prieglaudoje laikomiems augintiniams – organizacija šių nurodymų nesilaikė. Po sprendimo uždrausti priimti naujus gyvūnus į įstaigą vis tiek buvo priimta 1017 naujų gyvūnų. Pagal turimą plotą prieglauda gali laikyti apie 100 gyvūnų, priklausomai nuo jų dydžio, tačiau patikrinimo metu rasta net apie 300 šunų ir 9 katės“, – akcentavo VMVT.
Iki kol tyrimas bus tęsiamas, iš įstaigos paimti šunys bus laikomi globoje, o po to jiems bus ieškomi nauji namai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!