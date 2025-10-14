Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atnaujintas „Vievio paukščiai“ kiaušinių tiekimas

2025-10-14 17:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 17:17

Nuo pirmadienio atnaujintas „Vievio paukščiai“ kiaušinių tiekimas ir jų pakavimo veikla, praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Kiaušiniai (tv3.lt koliažas)

Nuo pirmadienio atnaujintas „Vievio paukščiai“ kiaušinių tiekimas ir jų pakavimo veikla, praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Anot jos, sprendimas priimtas įvertinus įmonės veiksmų efektyvumą bei atlikus pakartotinius tyrimus, kuriais taršos nenustatyta.

Šio gamintojo kiaušinių tiekimas, gyvų paukščių judėjimas buvo laikinai sustabdyti nuo rugsėjo 5 d., po to, kai VMVT, atlikusi išplėstinį tyrimą, aptiko salmonelės bakterijų dalyje paukštidžių ir vištų kiaušiniuose. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip nurodo tarnyba, įvertinus riziką vartotojų sveikatai, buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti visų šio gamintojo kiaušinių tiekimą rinkai, kol bus identifikuotas užkrato šaltinis bei atlikti papildomi tyrimai ir būtinieji dezinfekcijos darbai.

„Vievio paukščiai“ atliko visus būtinus veiksmus, kad tarša būtų visiškai eliminuota“, – pranešime cituojamas VMVT Priežiūros departamento direktorius Gediminas Gvazdaitis.

Kaip skelbia, tarnyba, įmonė įpareigota ir toliau nuosekliai vykdyti kontrolės priemones, užtikrinančias saugios ir kokybiškos produkcijos tiekimą vartotojams.

