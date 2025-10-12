Vilniaus rajone – nauja chuliganizmo banga: gyventojai netveria pykčiu ir ragina būti budriais

Pirmiausia apie tai socialiniuose tinkluose pranešė vienas rajono gyventojas, bandantis išsiaiškinti daugiau įvykių detalių, tačiau netrukus paaiškėjo, kad tokių incidentų būta ir daugiau.
Mėto kiaušinius į langus
Apie jau kelintą dieną į langus mėtomus kiaušinius feisbuko grupėje prabilo Justiniškių gyventojas Irmantas (vardas pakeistas – aut. past.) Vyras teigė norintis suprasti, ar tik vienas su tuo susiduria, ar yra ir daugiau nuo to kenčiančių kaimynų.
„Sveiki, turime problemą – jau kelis vakarus apie 20 val. kažkas vis paleidžia kiaušinį į langus pirmajame aukšte. Gal kažkam pastaruoju metu langai irgi buvo kiaušiniais apmėtyti? Noriu suprasti, ar čia rajone kažkas siautėja, ar tai tik mūsų vienų problema. Veiksmas netoli Taikos 162 „Maximos“, – rašė jis.
Pasak Irmanto, iš pradžių jis nė negalvojo, kad atsiras ir daugiau žmonių, antrinančių tokiems incidentams.
„Kol kas išsiaiškinau, kad buvo ir pora kitų langų apmėtyta netoliese esančiuose namuose“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja vyras.
Pasirodo, kad tai ne tik vieno mikrorajono problema, mat komentaruose po įrašu ir daugiau žmonių pasidalijo sulaukiantys kiaušinių į savo buto langus.
„Keli žmonės rašė, kad skirtinguose rajonuose pasitaiko kartas nuo karto“, – priduria Irmantas.
Komentaruose gyventojai rašė, kad panašių incidentų sulaukia Karoliniškėse.
„Pas mus prie Karsavino (Vilniaus Levo Karsavino) mokyklos prieš kokį pusę metų buvo vienas toks atvejis ir tada skaičiau, kad ir Karoliniškėse nutiko panašiai“, – teigia komentatorė.
„Karoliniškėse irgi apmėto“, – antrina moteris.
Dar daugiau chuliganiškų veikų
Paklaustas, kaip ketina elgtis, Irmantas sakė, jog į policiją dar nesikreipė, bet žada imtis priemonių pats.
„Į policiją nesikreipiau, pasistatysiu kamerą ir patykosiu kelis vakarus“, – sako vyras.
Jo teigimu, keli žmonės patvirtino, jog dažniausiai tuo užsiima vaikai, kurie pagauti ir sudrausminami nusiramindavo. Vis dėlto, tai nepatvirtinta, o ramybės neduoda ir tai, kad kiaušiniai gali būti ne vienintelis chuliganų „hobis“.
Irmantas nurodo, kad socialiniuose tinkluose jis matęs pranešimų apie tai, jog Justiniškėse siaučia ir kitokia jaunimo grupuotė.
„Beje, mačiau grupėse įrašų, kad Justiniškėse vaikšto grupė jaunuolių, kurie pjausto padangas ar chuliganiškai elgiasi. Tai gal irgi susiję“, – svarstė jis.
Policijos atsakymas
Policijos atstovai nurodo, kad Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato pareigūnai vakar gavo net penkis pranešimus Justiniškių rajone dėl pradurtų padangų – gyventojai nurodė matę 3–4 jaunuolius, veidus slepiančius po gobtuvais.
„Taip pat gautas pranešimas dėl langų apmėtimo kiaušiniais netoli Taikos g. 162, pradėta teisena dėl chuliganiško elgesio. Įvykiai šiuo metu tiriami“, – aiškina policija.
Pasak policijos pareigūnų, už tokius veiksmus taikoma administracinė atsakomybė (pagal LR ANK 481 ir 115 straipsnius) ir bauda gali siekti nuo 30 iki 750 eurų, o padarius didesnės žalos, taikoma baudžiamoji atsakomybė (BK 187 str.).
„Gyventojams rekomenduojama saugiai fiksuoti įvykį (fotografuoti, filmuoti) ir nedelsiant pranešti policijai numeriu 112, vengiant rizikuoti savo saugumu“, – pataria kaip elgtis susiduriant su tokiomis chuliganiškomis veiklomis.
