Pasakė, kas nutiks padauginus mineralinio vandens ir ar sveika jį gerti iš gręžinio

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Biuvetėje Birštone sutikti jurbarkiškiai sako, kad ten lankosi pirmą kartą ir atvirauja stebuklingo natūralaus mineralinio vandens, atitekančio tiesiai iš žemės gelmių, užsukę paragauti, bet vos gurkšteli, kaip mat susiraukia:
„Toks specifiškas, lyg karstelėjęs, sūrumo užtektinai, man tai trūksta angliarūgštės ir būtų visai gerai.“
„Man tai skrandį nemalonu, aštru, kartu labai.“
„Toks... Geležis jaučiasi.“
Kiek reikia išgerti vandens?
Būtent dėl geležies mineralinis vanduo iš požemių turi tą specifinį, metalo skonį ir kvapą bei kiek rusvą spalvą.
„Geležis labai nestabili, ji oksiduojasi su deguonimi ir ji iškrenta į nuosėdas“, – teigė vandens someljė Aistė Miliūtė.
O svarbiausi mūsų organizmui mineralai – kalcis, magnis ir natris – lieka ištirpę vandenyje. Gyventojai atviri, daug mineralinio vandens tiesiai iš gręžinio neišgertų, nors šis ir nemokamas:
„Labai neskanus, todėl, kad druskų daug, o man druskų trūksta, tai aš nuo paprasto vandens neatsigeriu. Dėl sveikatos galima gert.“
„Dėl sveikatos tik, ir sūresnis troškulį numalšinti, bet nenorėčiau gert kasdien.“
„Aš daug neišgerčiau.“
O pasak specialistų, piktnaudžiauti juo ir nereikia.
„Vienam mūsų svorio kilogramui turi tekti per dieną 30 ml vandens. Geriausia, kai esi sanatorijoje, tarp procedūrų jį pagurkšnoti kaip maisto papildą“, – teigė vandens someljė A. Miliūtė.
Tačiau jei padauginsite, tikrai neapsinuodysite, bet laukia nemaloni organizmo reakcija.
„Jei tų mineralų prisikaupė per daug žarnyne ir jis nepaima, tai tada paleidžia visus vidurius greitai ir pasišalina mineralai, todėl perdozuoti neįmanoma“, – patikino vandens someljė.
Ar gazuotas mineralinis vanduo naudingas?
O kam mineralinis vanduo tiesiai iš gręžinio labai jau nepatinka, specialistai sako tie patys mineralai yra ir į buteliukus išpilstytame, tik perkant reikia paskaityti etiketes ir rinktis natūralų mineralinį vandenį. Tuomet organizmas gauna reikalingų medžiagų.
„Kai jaučiame, kad per daug išgėrėme kavos, prisisportavome, geriame vaistus, diuretikus – reikėtų per dieną išgerti 3-4 stiklines vandens mineralinio, kad pasipildytume mineralus per dieną“, – teigė A. Miliūtė.
Ir priduria, kad net gazuotas mineralinis vanduo yra naudingas, šiuo atveju visai kitaip nei saldūs gėrimai.
„Kartu su burbuliukais cukrus ir saldikliai nėra gera kombinacija, nes burbuliukai pagreitina cukraus įsisavinimą, tada gali atsirasti visokie celiulitai moterims ir nepageidaujami dalykai sveikatai. Burbuliukai su mineralais pagreitina mineralų įsisavinimą – tai geras dalykas“, – patikino A. Miliūtė.
O štai jei iš gręžinio mineralinį vandenį žmonės geria tik dėl to, kad sveika, tai mineralinio vandens procedūromis mėgaujasi dar ir dėl malonumo. Sanatoriniam gydyme balneoterapija – pati populiariausia.
„Klientų pati mėgstamiausia mineralinio vandens terapija ir mineralinės vonios – atpalaiduojami raumenys, mažinami uždegiminiai procesai ir žmogus po procedūros išeina ryškiai atsipalaidavęs“, – teigė „Versmės“ sanatorijos atstovė Greta Raižienė.
Visų Birštono mineralinio vandens gręžinių savininkė yra savivaldybė.
„Birštone mes turime 19 mineralinio vandens šaltinių, 6 yra išnuomoti, vykdomos komercinės paslaugos, tokie kaip „Mineraliniai vandenys“, sanatorijų paslaugos – o visos kitos yra bendrai visuomenei prieinami šaltiniai“, – patikino Birštono vicemeras Edvardas Citvaras.
Su mineralinio vandens šaltiniais ir jų gydomuoju poveikiu siejama ir Birštono kurorto įkūrimo pradžia 19 aamžiaus viduryje.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.