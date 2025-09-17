Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lėktuvas buvo priverstas sukti ratus ore: priežastis – užsnūdęs dispečeris

2025-09-17 20:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 20:42

Iš Paryžiaus į Korsiką skridę keleiviai liko pakibę ore, kai ant žemės dirbęs skrydžių kontrolierius užmigo pamainos viduryje, trečiadienį pranešė Prancūzijos civilinės aviacijos administracija. 

Air Corsica (nuotr. SCANPIX)

Air Corsica (nuotr. SCANPIX) 

0

Pirmadienį darbuotojui užsnūdus, „Air Corsica“ lėktuvas, skridęs iš Paryžiaus Orli oro uosto į Ajačą, buvo priverstas 18 minučių sukti ratus virš Viduržemio jūros, pranešė „Corse Matin“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Oro uosto priešgaisrinės tarnybos įsikišimas valdymo bokšte parodė, kad budintis skrydžių kontrolierius užmigo savo poste“, – pridūrė aviacijos administracija. 

Pažadinus dispečerį, „lėktuvas saugiai nusileido“, teigė administracija ir pridūrė, kad pradėtas tyrimas dėl „neįprastos situacijos“. 

Darbuotojo alkoholio testas buvo neigiamas, tačiau „svarstoma galima sankcija“.

