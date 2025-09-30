„Ryanair“ kol kas neatnaujins skrydžių į Tel Avivą

Oro uostas taip pat atsisako patvirtinti, kad pigių skrydžių terminalas liks atidarytas ateityje kilus saugumo problemų, antradienį pranešė „Ryanair“.
„Suprantame, kad daugelis oro linijų, įskaitant „Ryanair“, šią vasarą atšaukė savo skrydžius į Tel Avivą ir iš jo, bet tik todėl, kad ten buvo nesaugu skristi. Mes nesame pasirengę atnaujinti nuostolingų skrydžių į Tel Avivą ir iš jo žiemos sezonu, kol nesame tikri, kad mūsų ilgą laiką turėti laiko tarpsniai bus patvirtinti 2026 metų vasaros sezonui“, – pareiškė „Ryanair“ atstovė.
BNS birželį rašė, kad „Ryanair“ iki spalio stabdo skrydžius iš Vilniaus į Tel Avivą.
Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas Tadas Vasiliauskas BNS sakė, kad šalies susisiekimas su Izraeliu dėl to nenukentės, nes iš Vilniaus į Tel Avivą skraidina ir toliau skraidins „Wizzair“, o kitų metų vasaros sezonu reisus tęs Izraelio oro vežėja „Israir“: „Susisiekimas su Tel Avivu išlieka.“
Pasak „Ryanair“, šią vasarą jos skrydžiai į Tel Avivą dėl saugumo problemų Izraelio oro erdvėje vis sutrikdavo.
„Esame pavargę nuo to, kad Ben Guriono oro uostas nuolat trukdo mūsų pigių skrydžių veiklai. Absurdiška, kad jie atsisakė patvirtinti mūsų 2026 metų vasaros skrydžių tarpsnius, nors 2026 metų vasaros laiko tarpsnių tvarkaraščiai jau parduodami“, – pridūrė ji.
Be to, dėl Tel Avivo oro uosto tris kartus uždaryto pigių skrydžių terminalo „Ryanair“ turėjo naudotis brangiu terminalu, todėl ji patyrė nuostolių, nes parduotų bilietų kainos buvo pagrįstos pigių skrydžių terminalo įkainiais.
„Ryanair“ teigia negalinti pradėti žiemos skrydžių į Tel Avivą 22 maršrutais, kurie, pasak bendrovės, žiemą yra nuostolingi, nes nėra tikrumo, kad šiuos skrydžius bus galima tęsti 2026 metų vasaros sezonu.
Įprastai maršrutu Vilnius–Tel Avivas skraidina dar dvi oro bendrovės – „Wizz Air“ ir „Israir“.
