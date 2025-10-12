„Nepasiduokite spaudimui“ – masiškai plinta sukčių aferos

„Baltimax“ vyresnysis kibernetinio saugumo inžinierius ir ESET ekspertas Lukas Apynis kalbėjo, kad telefoniniai sukčiai dažniausiai apsimeta bankų, investavimo organizacijų ar valstybinių institucijų atstovais, kad išviliotų žmonių duomenis ar pinigus.
„Telefoniniai sukčiai šiuo metu dažniausiai apsimeta bankų, investavimo organizacijomis ar valstybinių institucijų, tokių kaip policija ar mokesčių inspekcija, atstovais, siekdami išgauti asmeninius duomenis ar pinigus“, – komentavo jis.
Pasak D. Apynio, 2025 m. populiariausios schemos yra skambučiai apie „užblokuotas“ banko sąskaitas, ir žadantys greitą pelną per kriptovaliutas, ar akcijas, raginantys pervesti pinigus, ar įdiegti įtartinas programėles.
„Populiariausios schemos 2025 m. apima skambučius, kuriuose teigiama, kad jūsų banko sąskaita užblokuota ar įtariama sukčiavimo veikla, todėl prašoma patvirtinti tapatybę ar pervesti lėšas į „saugią“ sąskaitą.
Taip pat dažni investiciniai sukčiavimai, siūlantys greitą pelną per kriptovaliutas ar akcijas, raginant pervesti pinigus ar įdiegti įtartinas programėles“, – pasisakė ekspertas.
Telefoniniai sukčiai naudojasi skubos taktika
„Baltimax“ vyresnysis kibernetinio saugumo inžinierius akcentuoja, kad sukčiai, dažnai skambinantys iš nežinomų ar užsienio numerių ir prašantys jautrios informacijos, kurią gauna iš viešų šaltinių ar duomenų nutekinimų, naudojasi skubos taktika, todėl svarbu tikrinti jų tapatybę oficialiais kanalais ir nesidalinti asmeniniais duomenimis.
„Sukčiai naudoja skubos taktiką, skambina iš nežinomų ar užsienio numerių ir prašo jautrios informacijos, ko organizacijos niekada nedaro telefonu.
Telefono numerius programišiai gauna iš viešų šaltinių, duomenų nutekinimų ar juodojoje rinkoje įsigyti telefono numeriai. Visada rekomenduočiau tikrinti skambintojo tapatybę per oficialius kanalus ir nesidalinti asmenine informacija“, – pasidalijo ESET ekspertas.
Svarbiausia informacija, kaip atpažinti, kad tapote sukčių taikiniu bei ką daryti įtariant, kad bendraujate su sukčiais, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas.
Įsidėmėkite, kaip atpažinti sukčius
Sukčiai randa įvairių būdų, kaip išvilioti pinigus – apsimeta institucijų darbuotojais, bankų, mobilaus ryšio operatorių atstovais ir prašo jūsų asmeninių duomenų, bankų prisijungimų.
Dažniausiai telefonu paskambinę sukčiai kalba rusų kalba, sukuria istorijas, siūlo neva apsaugoti jūsų sąskaitas, duomenis, pratęsti sutartis.
Sulaukus tokių pasiūlymų policijos atstovai primena neskubėti, tikrinti informaciją, būti atidiems ir apie galimus sukčiavimo atvejus pranešti policijai.
„BŪKITE BUDRŪS, ATPAŽINKITE, KAIP SUKČIUS BANDO IŠVILIOTI PINIGUS:
Apsimeta policijos pareigūnais, banko, mobiliojo ryšio operatorių darbuotojais ar kitais valstybės tarnautojais.
Dažniausiai bendrauja rusų kalba.
Paskambinęs praneša, jog šiuo metu sukčiaujama elektroninėje erdvėje ir yra duomenų, kad naudojamasi Jūsų sąskaita arba kad Jūsų banko ar elektroninio pašto paskyra nulaužta, o duomenys pasisavinti.
Sukuria istoriją, esą baigėsi Jūsų turimo mobiliojo ryšio operatoriaus numerio aptarnavimas arba reikia pratęsti sutartį ir šiems veiksmams atlikti būtini Jūsų duomenys.
Prašo padiktuoti banko prisijungimo duomenis, įvesti juos į atsiųstas užklausas, perduoti banko korteles kurjeriams, pervesti lėšas į kitų asmenų sąskaitas, siūlo padėti apsaugoti sąskaitas, užblokuoti duomenų grobstymą, pratęsti sutartis.
Patarimai, ką daryti
Neskubėkite veikti – paprašykite paskambinti vėliau, ramiai įvertinkite situaciją, nepasiduokite spaudimui.
Žinokite – Lietuvoje veikiančių bankų darbuotojai, policijos pareigūnai ir kitų valstybės institucijų darbuotojai bendrauja lietuvių kalba.
Patikrinkite – savo banko sąskaitą per elektroninį banką arba paskambinkite oficialiais banko telefono numeriais ir pasiteiraukite apie Jums pateiktos informacijos tikrumą.
Prisiminkite – banko darbuotojas ar kitas pareigūnas niekada neskambins prašydamas atskleisti ar suvesti savo banko prisijungimus arba kitus asmens duomenis į atsiųstas užklausas.
Paskambinkite – savo mobiliojo ryšio operatoriui oficialiai skelbiamais telefono numeriais ir įsitikinkite, ar Jums pateikta informacija yra tikra.
Praneškite policijai – taip padėsite efektyviau ir greičiau išaiškinti telefoninius sukčius“, – socialiniuose tinkluose rašė Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas.
