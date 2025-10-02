Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nepilnametę alytiškę staiga užkalbino mikroautobuso vairuotojas: skubiai įspėja visus tėvus

2025-10-02 15:10 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-02 15:10

Socialiniuose tinkluose pasirodė nerimą keliantis pranešimas, kuriuo norima atkreipti tėvų dėmesį.

Mikroautobusas (nuotr. 123rf.com)

Socialiniuose tinkluose pasirodė nerimą keliantis pranešimas, kuriuo norima atkreipti tėvų dėmesį.

1

Anonimiškai paskelbtame įraše nurodoma, kad šįryt prie nepilnametės merginos buvo privažiavęs mikroautobusas, kurio vairuotojas kalbino, siūlė pavežėti. 

Artimieji kreipėsi į visus

Susirūpinusiems merginos artimiesiems toks atvejis pasirodė įtartinas, tad jie patirtimi pasidalijo socialiniame tinkle, o taip pat pranešė ir policijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gerbiami tėvai, norime jus įspėti apie galimai pavojingą situaciją. Šiandien, apie 10 valandą ryto, prie nepilnametės merginos privažiavo tamsiai mėlynos spalvos „Mercedes“ markės mikroautobusas su tamsintais langais.

Automobilį vairavo maždaug 40 metų vyras, praplikęs, kuris užkalbino merginą, klausė, ar jai nešalta, ir siūlė įlipti į automobilį.

Svarbi detalė – transporto priemonės numerio pradžia MSK, deja, likusių skaičių mergina nespėjo įsidėmėti.

Pažymime, kad tai jau ne pirmas kartas, kai šis vyras pasirodo šalia tos pačios merginos, todėl situacija atrodo itin įtartina“, – skelbiama socialiniame tinkle.

Atvejis policijos pareigūnams žinomas

Kaip paaiškėjo, viskas vyko Putinų gatvėje, netoli Profesinio rengimo centro. Šis atvejis žinomas ir Alytaus policijos pareigūnams.

Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, trečiadienį, apie 12 val. 45 min., buvo gautas pranešimas apie mikroautobusu privažiavusį, trumpam stabtelėjusį ir 2008 metais gimusią merginą kalbinusį vyrą. 

Į policijos pareigūnus kreipėsi nepilnametės sesuo. Ji nurodė, kad viskas vyko 9 val. 30 min., nepilnametei einant šaligatviu iš Profesinio rengimo centro.

Seserys nurodė, kad pretenzijų neturi, tačiau apie įvykį pareigūnams pranešė prevenciškai. 

Teksto autorė: Raimonda Bernatavičienė

