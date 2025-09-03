Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kraupi avarija Lenkijoje: mikroautobusas susidūrė su traukiniu

2025-09-03 15:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 15:40

Lenkijoje įvyko skaudi avarija – Pamaryje prie geležinkelio pervažos susidūrus mikroautobusui su keleiviniu traukiniu, evakuota apie 300 keleivių. Sužeistas mikroautobuso vairuotojas sraigtasparniu išgabentas į ligoninę, o eismas geležinkelyje sustabdytas, pranešė „RMF24“.

Kraupi avarija Lenkijoje: mikroautobusas susidūrė su traukiniu (nuotr. Pucko policijos) (nuotr. stop kadras)

0

Susidūrimas įvyko apie 11.30 val. ryto. Preliminariais duomenimis, 60-metis mikroautobuso „Mercedes Sprinter“ vairuotojas įvažiavo į geležinkelio pervažą tiesiai prieš traukinį.

Avarijos metu vyras patyrė kūno sužalojimų ir buvo nugabentas į ligoninę.

Evakavo apie 300 žmonių

Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai ir ugniagesiai evakavo apie 300 traukiniu važiavusių keleivių. Į nelaimės vietą buvo iškviestas gelbėjimo tarnybos sraigtasparnis, kuris sužeistą vairuotoją skubiai pristatė į ligoninę.

Tarp keleivių nukentėjusiųjų nėra. Avarijos priežastys tiriamos.

