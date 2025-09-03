Kraupi avarija Lenkijoje: mikroautobusas susidūrė su traukiniu

Susidūrimas įvyko apie 11.30 val. ryto. Preliminariais duomenimis, 60-metis mikroautobuso „Mercedes Sprinter“ vairuotojas įvažiavo į geležinkelio pervažą tiesiai prieš traukinį.
Avarijos metu vyras patyrė kūno sužalojimų ir buvo nugabentas į ligoninę.
Evakavo apie 300 žmonių
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai ir ugniagesiai evakavo apie 300 traukiniu važiavusių keleivių. Į nelaimės vietą buvo iškviestas gelbėjimo tarnybos sraigtasparnis, kuris sužeistą vairuotoją skubiai pristatė į ligoninę.
Tarp keleivių nukentėjusiųjų nėra. Avarijos priežastys tiriamos.
