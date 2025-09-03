Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubas vidury baltos dienos: sulaikytas vyras, pagrobęs savo mažametį sūnų

2025-09-03 14:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 14:54

Pietų Lenkijoje sulaikytas 30-metis turkas, pagrobęs savo trimetį sūnų iš berniuko močiutės ir pabėgęs su juo automobiliu, praneša portalas „TVP World“.

Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)

Pietų Lenkijoje sulaikytas 30-metis turkas, pagrobęs savo trimetį sūnų iš berniuko močiutės ir pabėgęs su juo automobiliu, praneša portalas „TVP World“.

REKLAMA
0

Anot liudininkų, šis vyras antradienį Tychų mieste vidury baltos dienos pagriebė berniuką iš moters rankų ir dideliu greičiu nuvažiavo baltos spalvos „Škoda“ automobiliu. Tyrėjai greitai susekė transporto priemonės maršrutą į vakarus link Žoros miesto, esančio už 20 kilometrų. Paieška baigėsi po mažiau nei valandos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų mieste vyko blokavimo operacijos, – Lenkijos dienraščiui „Fakt“ sakė Žoros policijos atstovas Marcinas Leśniakas. – Vyras ir vaikas buvo sulaikyti apie 15.30 val. ir perduoti Tychų policijai.“

REKLAMA
REKLAMA

Pareigūnai vėliau patvirtino, kad įtariamasis yra vaiko tėvas. Tychų policijos seržantas Marcinas Gącikas nurodė, kad „30-metis vyras buvo sulaikytas“. „Nustatėme, kad šis vyras turi tėvystės teisę į 3,5 metų amžiaus vaiką. Jis prieš karą gyveno Ukrainoje su savo žmona ukrainiete. Vyras yra turkų kilmės“, – pridūrė M. Gącikas.

Nors šis vyras turi teisėtą tėvystės teisę, berniuko močiutė yra oficiali jo globėja. Pasak M. Gąciko, „vaikas buvo patikėtas močiutės globai“. „Prižiūrint prokuratūrai atliekamas tyrimas, siekiant išsiaiškinti visą incidentą“, – pažymėjo seržantas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų