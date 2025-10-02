Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje minima Policijos diena

2025-10-02 06:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 06:14

 Lietuvoje ketvirtadienį, spalio 2-ąją, minima kasmetinė Policijos, dar kitaip vadinama kaip Angelų sargų, diena.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

 REKLAMA

0

Spalio 2-ąją švenčiant policijos pareigūnų profesinę šventę, Lietuvoje vyksta įvairūs renginiai, kurių metu apdovanojami labiausiai nusipelnę pareigūnai, taip pat organizuojamos edukacinės programos moksleiviams, kurias veda policijos pareigūnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnų profesinės šventės proga policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas dalyvaus minėjime Lietuvos policijos mokykloje, Kaune.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kviečiamas į Angelų sargų dienos renginį sostinėje.

Policijos diena buvo švenčiama ir tarpukario Lietuvoje, o po Nepriklausomybės atkūrimo, 1990 m. gruodžio 11 d. priėmus Policijos įstatymą, ši tradicija buvo atkurta.

