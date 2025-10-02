Lietuvoje minima Policijos diena

Spalio 2-ąją švenčiant policijos pareigūnų profesinę šventę, Lietuvoje vyksta įvairūs renginiai, kurių metu apdovanojami labiausiai nusipelnę pareigūnai, taip pat organizuojamos edukacinės programos moksleiviams, kurias veda policijos pareigūnai.
Pareigūnų profesinės šventės proga policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas dalyvaus minėjime Lietuvos policijos mokykloje, Kaune.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kviečiamas į Angelų sargų dienos renginį sostinėje.
Policijos diena buvo švenčiama ir tarpukario Lietuvoje, o po Nepriklausomybės atkūrimo, 1990 m. gruodžio 11 d. priėmus Policijos įstatymą, ši tradicija buvo atkurta.
