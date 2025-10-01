Energetikos įmonės, banko darbuotojais pristatę sukčiai iš žmonių išviliojo apie 38,6 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento, antradienį apie 12.13 val. į Klaipėdos policiją kreipėsi moteris (gim. 1956 m.), kuri pareiškė, kad rugsėjo 18 dieną uostamiestyje, jai būnant namuose, į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys.
Jie, anot moters, prisistatę telekomunikacijos įmonės ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu iš jos išviliojo 10 250 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Šiauliečio vardu sukčius paėmė paskolų
Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK), nuo sukčių nukentėjo ir šiaulietė (gim. 1946 m.). Moteris pareigūnams nurodė, kad rugsėjo 25 d. nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaule iš jos išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo kodus ir slaptažodžius bei banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojus iš sąskaitos pavogta 11 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Anot policijos, dar vienas Šiaulių gyventojas (gim. 1997 m.) nuo sukčių nukentėjo birželio 16 d.
Vyras pranešė, kad tądien nenustatytas asmuo apgaule iš jo išviliojo elektroninio mobiliojo parašo duomenis ir paėmė paskolų už maždaug 7 243 eurus. Dalį pinigų sukčiai pervedė į kito asmens banko sąskaitą, o už kitą dalį įsigijo prekių iš parduotuvės.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
Nepažįstami asmenys prisistatė energetikos įmonės darbuotojais
Du galimi sukčiavimo atvejai fiksuoti ir Vilniaus bei Šalčininkų rajonuose.
Vilniaus AVPK duomenimis, antradienį apie 20.55 val. Vilniaus rajone nepažįstami asmenys, prisistatę policijos pareigūnais, iš moters (gim. 1958 m.) apgaule išviliojo 9 350 eurų.
Antradienį sostinės policiją taip pat pasiekė moters (gim. 1948 m.) pranešimas, kuriame nurodyta, kad rugsėjo 26–27 d. Šalčininkų rajone, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys. Anot moters, jie, prisistatę energetikos įmonės ir banko darbuotojais, apgaule iš jos išviliojo 800 eurų ir banko mokėjimo kortelę.
Nuostolis dar tikslinamas.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
