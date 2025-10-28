Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rita Tamašunienė: Šiaulių kalėjimo statyboms biudžete pinigų nenumatyta

2025-10-28 07:53 / šaltinis: BNS
2025-10-28 07:53

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad naujo Šiaulių kalėjimo statyboms kitų metų valstybės biudžeto projekte nėra numatyta.

Rita Tamašunienė (nuotr. Elta)

Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad naujo Šiaulių kalėjimo statyboms kitų metų valstybės biudžeto projekte nėra numatyta.

REKLAMA
1

„Dabar visoms ministerijoms buvo premjerės pavedimas įvertinti visus finansinius, investicinius projektus, įvertinti poreikį. Tai noriu pasakyti, kad kitų metų biudžete nėra numatyta lėšų Šiaulių kalėjimo statyboms. Juo labiau kad nėra ir Aukščiausiojo Teismo sprendimo, mes nežinome, kokia bus baigtis“, – interviu antradienį publikuotame nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui sakė R. Tamašunienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad Lietuvos apeliacinis teismas birželį nusprendė, jog Kalėjimų tarnyba turi nutraukti Šiaulių rajone planuojamo beveik 57 mln. eurų vertės kalėjimo statybos ir valdymo viešosios ir privačios partnerystės būdu konkursą dėl subjektyviai suformuluotų jo sąlygų.

REKLAMA
REKLAMA

Byloje dabar laukiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) sprendimo.

Pasak R. Tamašunienės, su Lietuvos kalėjimų tarnyba jai pradėjus dirbti ministre buvo aptartos galimybės pasinaudoti Norvegijos fondų lėšomis siekiant pagerinti esamą situaciją įkalinimo įstaigose.

REKLAMA

Politikė sakė, kad šiuo metu taip pat yra atliekamas auditas dėl kalėjimų tarnybos veiklos, o jam pasibaigus bus priimti sprendimai, ar pradėti dar vieną tarnybinio nusižengimo tyrimą institucijos vadovo Mindaugo Kairio atžvilgiu.

Minimam pareigūnui jau buvo paskirtos kelios tarnybinės nuobaudos. R. Tamašunienė teigė, kad iš jos turimos medžiagos „neatrodo viskas gerai ir skaidriai, matome, kad spragų yra“.

Gintauto Palucko Vyriausybė rengėsi M. Kairį atleisti iš pareigų dėl skirtų nuobaudų, tačiau, apskundęs tuometinio teisingumo ministro Rimanto Mockaus veiksmus teisėsaugai, pareigūnas gavo pranešėjo statusą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų