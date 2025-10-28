Rita Tamašunienė: Šiaulių kalėjimo statyboms biudžete pinigų nenumatyta

„Dabar visoms ministerijoms buvo premjerės pavedimas įvertinti visus finansinius, investicinius projektus, įvertinti poreikį. Tai noriu pasakyti, kad kitų metų biudžete nėra numatyta lėšų Šiaulių kalėjimo statyboms. Juo labiau kad nėra ir Aukščiausiojo Teismo sprendimo, mes nežinome, kokia bus baigtis“, – interviu antradienį publikuotame nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui sakė R. Tamašunienė.
BNS rašė, kad Lietuvos apeliacinis teismas birželį nusprendė, jog Kalėjimų tarnyba turi nutraukti Šiaulių rajone planuojamo beveik 57 mln. eurų vertės kalėjimo statybos ir valdymo viešosios ir privačios partnerystės būdu konkursą dėl subjektyviai suformuluotų jo sąlygų.
Byloje dabar laukiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) sprendimo.
Pasak R. Tamašunienės, su Lietuvos kalėjimų tarnyba jai pradėjus dirbti ministre buvo aptartos galimybės pasinaudoti Norvegijos fondų lėšomis siekiant pagerinti esamą situaciją įkalinimo įstaigose.
Politikė sakė, kad šiuo metu taip pat yra atliekamas auditas dėl kalėjimų tarnybos veiklos, o jam pasibaigus bus priimti sprendimai, ar pradėti dar vieną tarnybinio nusižengimo tyrimą institucijos vadovo Mindaugo Kairio atžvilgiu.
Minimam pareigūnui jau buvo paskirtos kelios tarnybinės nuobaudos. R. Tamašunienė teigė, kad iš jos turimos medžiagos „neatrodo viskas gerai ir skaidriai, matome, kad spragų yra“.
Gintauto Palucko Vyriausybė rengėsi M. Kairį atleisti iš pareigų dėl skirtų nuobaudų, tačiau, apskundęs tuometinio teisingumo ministro Rimanto Mockaus veiksmus teisėsaugai, pareigūnas gavo pranešėjo statusą.