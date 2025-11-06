 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Neptūną“ palikęs amerikietis keliasi į Prancūziją

2025-11-06 12:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 12:11

Klaipėdos „Neptūne“ neįsitvirtinęs Jordanas Tuckeris rado naują klubą.

J.Tuckeris rado naują klubą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Klaipėdos „Neptūne“ neįsitvirtinęs Jordanas Tuckeris rado naują klubą.

0

Oficialiai paskelbta, kad 27 metų 201 cm ūgio amerikietis pasirašė sutartį su Šalono „Elan“ ekipa, kuri šiuo metu su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais Prancūzijos lygoje yra devinta.

J.Tuckeris Prancūzijoje jau yra žaidęs 2023–2024 m. sezone, kai buvo Ruano „Chorale“ nariu.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, J.Tuckeris per 14 minučių pelnė 5,4 taško, atkovojo 2,6 kamuolio ir rinko 5,2 naudingumo balo.

Europos taurėje skaičiai per 14 minučių siekė 5 taškus, 2 atkovotus kamuolius bei minus 1,3 naudingumo balo.

