Kataloniją Ispanijoje užklupo didžiuliai potvyniai. Vanduo užliejo ir miestų gatves, ir tūkstančių gyventojų namus. Stichija pareikalavo ir žmonių gyvybių.
Ne tik Krašto apsaugos ministerija – darbuotojams šventes už dešimtis tūkstančių eurų organizuoja ir kitos valdiškos įstaigos.
Kauniečiai, gyvenantys prie pat Palemono geležinkelio mazgo, skundžiasi – „Lietuvos geležinkeliai“ ne tik nesirūpina pavojingų vietų saugumu, bet ir delsia spręsti triukšmo problemą.
Šalyje jau prasidėjo gripo sezonas, susirgimai jau skaičiuojami šimtais. Bet skiepų vakcinų dar nėra – jos vėluoja.
Parduotuvėse prasidėjo pasiruošimas Vėlinėms, lentynos pildosi žvakėmis.
Daugiau naujienų – TV3 žiniose, transliacija – teksto viršuje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.