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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apklausa: Lietuvoje padaugėjo reguliariai sportuojančių gyventojų

2026-10-04 18:06 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-04 18:06
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Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 proc. padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos Komisijos (EK) „Eurobarometro“ apklausa.

Dviratis. Julius Kalinskas (ELTA nuotr.)

Lietuvoje per ketverius metus nuo 24 iki 32 proc. padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo naujausia Europos Komisijos (EK) „Eurobarometro“ apklausa.

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Kaip šią savaitę pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), visoje Europos Sąjungoje (ES) kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus.

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Apklausos duomenimis, visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 metų sumažėjo 4 proc. punktais – nuo 52 iki 48 procentų.

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Tuo metu kasdien kita fizine veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimu, važiavimu dviračiu ar sodininkyste, užsiimančių gyventojų dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. ES vidurkis siekia 35 procentus.

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78 proc. Lietuvos gyventojų nurodė bent 10 minučių vienu kartu pėsčiomis vaikštantys keturias–septynias dienas per savaitę. ES šis rodiklis siekia 72 procentus.

Beveik pusė – 49 proc. – fizine veikla užsiimančių Lietuvos gyventojų kaip pagrindinę motyvaciją sportuoti ar mankštintis nurodė fizinės sveikatos gerinimą arba palaikymą. ES taip atsakė 44 proc. respondentų.

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Apklaustieji tikina, kad mankšta, sportas ir kita fizinė veikla padeda gerinti psichikos sveikatą

97 proc. apklaustųjų Lietuvoje sutiko arba buvo linkę sutikti, kad mankšta, sportas ir kita fizinė veikla padeda gerinti psichikos sveikatą, palyginti su 93 proc. ES vidurkiu.

93 proc. Lietuvos gyventojų taip pat teigė, kad fizinis aktyvumas svarbus bendruomeniškumui stiprinti. ES vidurkis siekia 86 procentus.

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„Džiugu, kad Lietuvos gyventojų įpročiai keičiasi į gera – vis daugiau žmonių atranda judėjimo džiaugsmą kasdienybėje, o fizinį aktyvumą vertina kaip visapusišką naudą sveikatai ir gerai savijautai“, – pranešime cituojama švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Pasak jos, valstybės tikslas – plėsti prieinamą sporto infrastruktūrą regionuose, formuoti vaikų fizinio aktyvumo įpročius ir didinti galimybes gyventojams sportuoti.

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Ministerijos teigimu, šiemet 9,5 mln. eurų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstyta 173 fizinio aktyvumo projektams.

Taip pat pradedama trejų mokslo metų – 2026–2029 metų – nacionalinė vaikų fizinio aktyvumo skatinimo programa, kuriai skirta daugiau kaip 2,6 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Programą įgyvendins konkursą laimėjusi Lietuvos futbolo federacija. Planuojama, kad kasmet mažiausiai 55 savivaldybėse į sporto veiklas bus įtraukta daugiau kaip 44 tūkst. vaikų.

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Sporto bazių gerinimo projektams šiuo metu numatyta ne mažiau kaip 4 mln. eurų Sporto rėmimo fondo lėšų.

Be to, 2026–2028 metais savivaldybių sporto bazių statybai ir rekonstrukcijai planuojama skirti 46 mln. eurų, iš jų 19 mln. eurų – šiemet.

Lėšomis bus finansuojama baseinų, daugiafunkcių sporto salių, stadionų, dengtų maniežų ir kitų sporto bazių statyba bei rekonstrukcija.

„Eurobarometro“ apklausa vykdyta šių metų balandį–gegužę visose 27 ES valstybėse, iš viso apklausta daugiau kaip 26 tūkst. gyventojų. Lietuvoje tiesioginio interviu būdu apklausta 1 017 žmonių.

Ankstesnė tokia apklausa atlikta 2022 metais.

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