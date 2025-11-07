Šachmatų pasaulį šokiravusiam Titui Stremavičiui – ypatingas FIDE įvertinimas

Po šios pergalės lietuvis sulaukė išskirtinio pripažinimo. Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE) išrinko T. Stremavičių geriausiu antrojo rato žaidėju, nors konkurencija dėl šio statuso buvo nemaža – sensacijų antrajame rate buvo ir daugiau (Janas Nepomniaščij krito prieš Diptayaną Ghoshą, o Hansas Niemannas buvo eliminuotas Lorenzo Lodici).
Player of the Round – Round 2🏅
Commentators’ pick: Titas Stremavičius 🔥
🇱🇹 Titas Stremavičius delivered one of the biggest upsets of the round, defeating fifth seed 🇺🇸 Wesley So 1.5–0.5 — a stunning win over an opponent rated 200+ points higher — to advance to Round 3! ♟️
📷… pic.twitter.com/Mpub5atarvREKLAMAREKLAMA— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 6, 2025
W. So trečiadienį buvo atsitiesęs po sunkaus starto ir realiai pretendavo bent į lygiąsias, bet, panašu, pats tuo nepatikėjo, ištiesė ranką lietuviui ir pripažino jo pranašumą. Po tokio W. So sprendimo komentatoriai iš Indijos griebėsi už galvų ir buvo šokiruoti.
W. So pagal FIDE reitingą yra 5-as geriausias visų laikų žaidėjas. JAV šachmatininko reitingas 2017 m. buvo 2822. Aukštesnį reitingą per istoriją turėjo tik Magnusas Carlsenas (2882), Garry Kasparovas (2851), Fabiano Caruana (2844) ir Levonas Aronianas (2830).
T. Stremavičius trečiajame rate susitiks su indu Pranavu Venkateshu (FIDE – 2641). Indas turnyre yra 60-as pagal skirstymą. Vos 19-os metų indas šiemet tapo pasaulio jaunimo (iki 20 metų) čempionu.
T. Stremavičius jau užsitikrino bent 11 000 JAV dolerių, o bendrą turnyro prizų fondą sudaro 2 mln. JAV dolerių. 3 geriausi žaidėjai pateks į Kandidatų turnyrą ir kovos dėl vietos pasaulio čempionato finale, kur susitiks su dabartiniu čempionu indu Gukkeshu Dommaraju.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!