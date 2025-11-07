 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šachmatų pasaulį šokiravusiam Titui Stremavičiui – ypatingas FIDE įvertinimas

2025-11-07 13:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 13:12

Indijoje vykstančiame prestižiniame pasaulio šachmatų taurės turnyre sensaciją pateikė Lietuvos atstovas Titas Stremavičius (FIDE reitingas – 2544). Antrajame rate lietuvis 1,5:0,5 nugalėjo JAV atstovą Wesley So (FIDE – 2764). JAV žaidėjas pasaulio taurės turnyre buvo 5-as pagal skirstymą.

Mačo akimirkos | „Stop“ kadras

Indijoje vykstančiame prestižiniame pasaulio šachmatų taurės turnyre sensaciją pateikė Lietuvos atstovas Titas Stremavičius (FIDE reitingas – 2544). Antrajame rate lietuvis 1,5:0,5 nugalėjo JAV atstovą Wesley So (FIDE – 2764). JAV žaidėjas pasaulio taurės turnyre buvo 5-as pagal skirstymą.

REKLAMA
0

Po šios pergalės lietuvis sulaukė išskirtinio pripažinimo. Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE) išrinko T. Stremavičių geriausiu antrojo rato žaidėju, nors konkurencija dėl šio statuso buvo nemaža – sensacijų antrajame rate buvo ir daugiau (Janas Nepomniaščij krito prieš Diptayaną Ghoshą, o Hansas Niemannas buvo eliminuotas Lorenzo Lodici). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

W. So trečiadienį buvo atsitiesęs po sunkaus starto ir realiai pretendavo bent į lygiąsias, bet, panašu, pats tuo nepatikėjo, ištiesė ranką lietuviui ir pripažino jo pranašumą. Po tokio W. So sprendimo komentatoriai iš Indijos griebėsi už galvų ir buvo šokiruoti.

REKLAMA

W. So pagal FIDE reitingą yra 5-as geriausias visų laikų žaidėjas. JAV šachmatininko reitingas 2017 m. buvo 2822. Aukštesnį reitingą per istoriją turėjo tik Magnusas Carlsenas (2882), Garry Kasparovas (2851), Fabiano Caruana (2844) ir Levonas Aronianas (2830).

T. Stremavičius trečiajame rate susitiks su indu Pranavu Venkateshu (FIDE – 2641). Indas turnyre yra 60-as pagal skirstymą. Vos 19-os metų indas šiemet tapo pasaulio jaunimo (iki 20 metų) čempionu.

T. Stremavičius jau užsitikrino bent 11 000 JAV dolerių, o bendrą turnyro prizų fondą sudaro 2 mln. JAV dolerių. 3 geriausi žaidėjai pateks į Kandidatų turnyrą ir kovos dėl vietos pasaulio čempionato finale, kur susitiks su dabartiniu čempionu indu Gukkeshu Dommaraju.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų