„Linčo teismas Vilniaus centre“ – it virusas išplito filmuota medžiaga: perspėja visus

Vienas liudininkas [redakcijai vardas ir pavardė žinoma] savo bendruomenės vardu kreipėsi į naujienų portalą tv3.lt, išreikšdamas susirūpinimą, kad Vilniuje, Kalvarijų g. esantys sandėliukai yra virtę pavojinga vieta, kur nuolat renkasi narkomanai. Pasak jo, ten vyksta prekyba narkotikais, svaiginasi ir nepilnamečiai, dažnai kyla konfliktai bei smurtas.
„Norime atkreipti dėmesį į itin rimtą problemą – į sandėliukus Kalvarijų g. 2, Vilnius.
Ši vieta jau daugelį metų yra virtusi tikru narkomanų traukos centru: čia vyksta prekyba narkotikais, svaiginasi tiek suaugusieji, tiek nepilnamečiai, dažnai kyla konfliktai ir smurtas“, – rašė jis.
Vyro nuomone, policija reaguoja apatiškai į galimą narkotikų platinimą
Vyro nuomone, policija į narkotikų platinimo ir nepilnamečių svaiginimosi atvejus reaguoja per lėtai, todėl tvarką neretai tenka palaikyti patiems gyventojams.
„Gyventojai ne kartą yra kvietę policiją dėl besisvaiginančių nepilnamečių.
Pastarasis įvykis, kai paprastas civilis savo iniciatyva sulaikė asmenį su narkotikais, siūlytais paaugliams, dar kartą parodė, kokia rimta ši problema.
Sulaikytasis priešinosi, narkotinės medžiagos nukrito ant žemės, o policijos teko laukti beveik valandą. Per tą laiką susirinko būrys žmonių, kurie matė, kad tvarką palaiko ne pareigūnai, o paprasti piliečiai“, – pasidalino jis.
Pasirodo, lydytojo teigimu, ši vieta jau yra įtraukta į rizikos zonas, tačiau realiai policija jokių papildomų veiksmų nesiima. Gyventojai neva nuolat jaučiasi palikti vieni spręsti problemą.
Tokia situacija kelia klausimą, kodėl miesto centre, kur renkasi daug jaunimo, tvarką turi palaikyti ne institucijos, o pavieniai gyventojai, rizikuodami savo sveikata ir gyvybe.
Sandėliukai tebėra narkotikų vartojimo vieta
Anot vyro, kuris kreipėsi į tv3.lt naujienų portalą, nors sklypo savininkai dar prieš dvejus metus žadėjo imtis veiksmų, sandėliukai iki šiol liko nesutvarkyti ir tebėra narkotikų vartojimo bei platinimo židinys.
„Dar prieš dvejus metus sklypo savininkai buvo informuoti apie situaciją ir žadėjo ją spręsti kuo greičiau, tačiau per tą laiką nepadaryta nieko.
Sandėliukai ir toliau veikia kaip židinys, traukiantis narkotikų vartotojus ir platintojus“, – akcentavo jis.
Ši problema, pasak vyro, yra sisteminė ir miesto mastu svarbi, todėl viešas jos aptarimas gali paskatinti greitesnę policijos reakciją ir institucijų įsitraukimą ją spręsti.
„Ši istorija nėra vienkartinė – ji atspindi sisteminę problemą, kurią mato visi aplinkiniai. Manome, kad ši tema yra itin svarbi visam miestui ir nusipelno platesnio viešumo.
Viešas aptarimas gali paskatinti greitesnę policijos reakciją, atsakingų institucijų įsitraukimą ir pagaliau padėti išspręsti problemą, kuri jau seniai kelia grėsmę gyventojams“, – sakė jis.
Taip pat, prieš kelias dienas, anot vyro, jis pamatė, kaip trys nepilnametės merginos toje pačioje vietoje susisuko žolės suktinę ir išėjo į sandėliukus rūkyti.
Policijos atsakas
Policijos Komunikacijos poskyrio vyresnysis specialistas Tomas Bražėnas pranešė, kad Baltojo tilto „CUP“ prekybos centro prieigos bei Kalvarijų g. 2 sandėliukų teritorija yra jaunimo traukos centrai, kuriuose kasdien lankosi tūkstančiai jaunuolių, todėl šios vietos nuolat yra stebimos.
„Vilniaus apskr. VPK Pirmojo PK pareigūnai yra nustatę, kad padidintos traukos objektai jų teritorijoje yra Baltojo tilto, CUP ir jų prieigos. Minėtų objektų teritorijos yra jaunimo traukos centrai.
Čia lankosi ne tik vilniečiai, bet ir gretimų rajonų jaunimas, todėl dienos srautas kartais viršija ir kelis tūkstančius jaunuolių per dieną.
Minima vieta, adresu Kalvarijų g. 2, Vilniuje, esančių sandėliukų teritorija irgi yra pareigūnų nuolatos stebima“, – rašė jis.
Ši vieta – jaunimo traukos objektas, kurį policija stebi
Kaip teigė T. Bražėnas, tai yra jaunimo dažnai lankoma vieta, kur policija, kaip ir kitose panašiose teritorijose, vykdo patruliavimą ir prevenciją, siekdama užtikrinti tvarką bei užkirsti kelią netinkamam elgesiui.
„Minėtas objektas yra jaunimo traukos centras dėl laisvalaikio praleidimo jaunuolių tarpe. Čia lankosi ne tik vilniečiai, bet ir gretimų rajonų jaunimas, todėl dienos srautas viršiją ir kelis tūkstančius jaunuolių per dieną.
Pranešimų skaičius dėl galimų veikų minėtu adresu neišsiskiria iš kitų panašių objektų tokių kaip Kudirkos aikštė ir panašiai.
Policija skiria pajėgas ne tik patruliavimui, bet ir prevencinei veiklai t.y. bendravimui su jaunuoliais, pareigūnai perspėja dėl netinkamo elgesio, primena nevartoti draudžiamų medžiagų, nepažeidinėti viešosios tvarkos“, – dalinosi policijos atstovas.
Policijos pateiktame atsakyme, jie atkreipė dėmesį, kad yra nuolatos vykdomi patikrinimai ir patruliavimai, pasitelkiami policijos rėmėjai, savanoriai ir Šaulių sąjungos šauliai.
Kartu su gyventojais, anot T. Bražėno, Vilniaus m. savivaldybei buvo pateikti siūlymai, kad būtų papildomai įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios turėtų didelę prevencinę reikšmę ir padėtų nustatyti galimus pažeidimus.
Nepilnamečiai surišo galimai narkotikais prekiavusį vyrą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad prieš mažiau nei mėnesį socialiniuose tinkluose išplito vaizdai, kaip nepilnamečiai asmenys apsupa ant žemės gulintį, rankomis surištą vyrą. Iš pradžių vaizdai sukėlė gyventojų pasipiktinimą, tačiau policija teigia, kad nepilnamečiai galimai sulaikė narkotikais bandžiusį prekiauti vyrą.
Socialiniame tinkle „Facebook“ paplito nuotraukos, kuriose matyti, kaip galimai nepilnamečiai asmenys stovi prie pusnuogio ant žemės gulinčio vyro, kuris guli surištomis rankomis.
„Linčo teismas Vilniaus centre. Mergos viską filmuoja, visiems linksma ir faina, jauniausiam dalyviui 7-i metai. „TikTok'o“ karta visame gražume.
Policija vieną sulaikė su daugybe narkotikų visi kiti pabėgo/buvo paleisti, nes nepilnamečiai“, – teigė įrašo autorius.
