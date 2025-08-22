Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Linčo teismas Vilniuje“ – nepilnamečiai surišo galimai narkotikais prekiavusį vyrą

2025-08-22 11:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 11:21

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdai, kaip nepilnamečiai asmenys apsupa ant žemės gulintį, rankomis surištą vyrą. Iš pradžių vaizdai sukėlė gyventojų pasipiktinimą, tačiau policija teigia, kad nepilnamečiai galimai sulaikė narkotikais bandžiusį prekiauti vyrą. 

„Linčo teismas Vilniuje“, paaugliai surišo galimai narkotikais prekiavusį asmenį (tv3.lt koliažas)

Socialiniuose tinkluose išplito vaizdai, kaip nepilnamečiai asmenys apsupa ant žemės gulintį, rankomis surištą vyrą. Iš pradžių vaizdai sukėlė gyventojų pasipiktinimą, tačiau policija teigia, kad nepilnamečiai galimai sulaikė narkotikais bandžiusį prekiauti vyrą. 

REKLAMA
3

Socialiniame tinkle „Facebook“ paplito nuotraukos, kuriose matyti, kaip galimai nepilnamečiai asmenys stovi prie pusnuogio ant žemės gulinčio vyro, kuris guli surištomis rankomis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Linčo teismas Vilniaus centre. Mergos viską filmuoja, visiems linksma ir faina, jauniausiam dalyviui 7-i metai. TikTok'o karta visame gražume

REKLAMA
REKLAMA

Policija vieną sulaikė su daugybe narkotikų visi kiti pabėgo/buvo paleisti, nes nepilnamečiai“, – teigė įrašo autorius.

REKLAMA

Surištasis įtariamas prekiavęs narkotikais

Vilniaus apskrities VPK atstovai nurodė, kad ketvirtadienį vakare buvo gauti keli pranešimai, susiję su šiuo įvykiu.

17 val. 40 min. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje Konstitucijos pr. 2 asmenys mėgino nepilnamečiams parduoti narkotines medžiagas.

O 18 val. 23 min. gautas pranešimas, kad prie Kalvarijų g. prie garažų buvo pastebėtas ant žemės gulintis surištas asmuo.

Atvykus pareigūnams, nustatyta, kad asmenys patys sulaikė vyrą (gim. 1997 m.), kuris galimai siūlė praeiviams įsigyti narkotines medžiagas, tad nuotraukoje gulintis asmuo ir įtariamas galimai padaręs nusikalstamą veiką. 

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 260 str. 1 dalį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų