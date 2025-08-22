„Linčo teismas Vilniuje“ – nepilnamečiai surišo galimai narkotikais prekiavusį vyrą

Socialiniame tinkle „Facebook“ paplito nuotraukos, kuriose matyti, kaip galimai nepilnamečiai asmenys stovi prie pusnuogio ant žemės gulinčio vyro, kuris guli surištomis rankomis.
„Linčo teismas Vilniaus centre. Mergos viską filmuoja, visiems linksma ir faina, jauniausiam dalyviui 7-i metai. TikTok'o karta visame gražume
Policija vieną sulaikė su daugybe narkotikų visi kiti pabėgo/buvo paleisti, nes nepilnamečiai“, – teigė įrašo autorius.
Surištasis įtariamas prekiavęs narkotikais
Vilniaus apskrities VPK atstovai nurodė, kad ketvirtadienį vakare buvo gauti keli pranešimai, susiję su šiuo įvykiu.
17 val. 40 min. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje Konstitucijos pr. 2 asmenys mėgino nepilnamečiams parduoti narkotines medžiagas.
O 18 val. 23 min. gautas pranešimas, kad prie Kalvarijų g. prie garažų buvo pastebėtas ant žemės gulintis surištas asmuo.
Atvykus pareigūnams, nustatyta, kad asmenys patys sulaikė vyrą (gim. 1997 m.), kuris galimai siūlė praeiviams įsigyti narkotines medžiagas, tad nuotraukoje gulintis asmuo ir įtariamas galimai padaręs nusikalstamą veiką.
Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 260 str. 1 dalį.
