  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Švedijos už įstatymų pažeidimus deportuotą lietuvį

2025-08-22 10:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 10:55

Keleiviai Vilniaus oro uoste

Vilniaus oro uoste ketvirtadienį pasieniečiai sulaikė iš Švedijos deportuotą lietuvį, kuris ieškomas pačioje Lietuvoje, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

0

Anot VSAT, pasieniečiai oro uoste, patikrinę reisu iš Stokholmo (Švedija) atskridusio keleivio dokumentus, sulaikė 36-erių metų lietuvį, kurį švedų pareigūnai išsiuntė iš savo šalies už ten padarytus įstatymų pažeidimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasieniečiai taip pat nustatė, kad šio vyro paiešką šių metų liepą yra paskelbę ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnai – dėl įvykdytos vagystės jo paiešką paskelbė Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Pareigūnai sulaikytąjį pristatė į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorius, vyras buvo perduotas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams.

