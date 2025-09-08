Nawrockis: du lenkų tautinių mažumų ministrus Vyriausybėje vertiname kaip gerą ženklą

„Buvo kalbėta apie Lietuvoje gyvenančius lenkus bei paliestos temos, į kurias jie atkreipia dėmesį ir mes sutarėme, kad jie yra lojalūs Lietuvos piliečiai. Labai džiaugiuosi, kad du ministrai Lietuvos Vyriausybėje reprezentuoja lenkų mažumą, tai tikrai labai gera žinia Lenkijai“, – po pirmadienį vykusio susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda kalbėjo K. Nawrockis.
Šią savaitę sueina terminas, kada paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.
Labai tikėtina, jog jos sudėtyje bus du lenkų tautinei mažumai Lietuvoje priklausantys ministrai.
Prezidentas jau yra išreiškęs pasitikėjimą pareigas einančiam vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
Šalies vadovas taip pat yra linkęs paskirti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatę Ritą Tamašunienę teisingumo ministre. Prezidento patarėjas yra sakęs, jog tai bus padaryta iš specialiųjų tarnybų nesulaukus neigiamos informacijos apie kandidatę.
Kaip rašė BNS, iki šiol prezidentas pranešė tikrai skirsiantis penkis kandidatus į naująją Vyriausybę, ėjusiais pareigas ir ankstesniame Gintauto Palucko kabinete.
Be vidaus reikalų ministro, tai – užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, švietimo ministrė Raminta Popovienė ir sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Šalies vadovui dar liko nepateiktos dvi kandidatūros – į „Nemuno aušrai“ priklausančias Aplinkos ir Energetikos ministerijas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!