Glazge atidaryta pirmoji Britanijoje klinika, kurioje galima saugiai vartoti narkotikus

Klinikos personalas tvirtina, kad projektas gelbsti gyvybes, bet kova dėl jo tęsimo vis dar tęsiasi, kadangi jis sulaukė nemažai kritikos viešojoje erdvėje. Be to, dalies vietinės bendruomenės skeptikų teigimu, apylinkėse tapo nebesaugu.
Liepą projektui paramą išreiškė „The Thistle“ klinikoje apsilankiusi Jungtinių Tautų (JT) narkotinių medžiagų politikos komisija – buvusių politinių lyderių grupė, pasisakanti už tai, kad būtų sustabdytas karas su narkotikais.
Komisijos narius vizito įstaigoje metu lydėjo „Politico“ žurnalistai, pakalbinę ir darbuotojus bei vietos gyventojus apie klinikos veiklos rezultatus.
„The Thistle“ yra įsikūrusi pilkšvame pastate ramioje pramoninėje gatvėje Kaltono rajone Glazgo centro pakraštyje. Viduje pasitinka išblizgintos patalpos, kuriomis, darbuotojų teigimu, nesiekiama kurti klinikoms įprastos atmosferos, nors jose ir palaikoma tokio lygio švara, kokią sunku rasti už laboratorijos ar ligoninės ribų.
Paslauga teikiama tik 18 metų sulaukusiems ir vyresniems asmenims. Draudžiama narkotikus parduoti ir jais dalytis. Darbuotojai negali padėti asmenims vartoti narkotikų, jie šiuos tik prižiūri.
Klinikos personalas paklausia lankytojų, kokius narkotikus jie ketina vartoti, ir pataria, kaip tai daryti saugiai. Įstaiga turi įvairių dydžių sterilių adatų. Darbuotojai ragina nedurti švirkšto į randuotas venas. Atitinkamai pakreipti veidrodžiai leidžia komandai stebėti procesą iš tolėliau.
Dalis suvartojusių narkotikus lankytojų prigula priėmimo kambaryje su personalo priežiūra, kiti nori pasišnekučiuoti. Kai kurie išeina parūkyti į nedidelį kiemelį už pastato.
„The Thistle“ socialinis darbuotojas Gary Smithas teigė, kad jam darbas klinikoje yra kol kas prasmingiausia veikla profesiniame gyvenime. Pasak jo, didžiausias iki šiol įstaigai tekęs iššūkis – neigiami atsiliepimai spaudoje ir klaidinga informacija apie tai, kas joje vyksta.
G. Smithas pasakojo, kad „The Thistle“ kaltinama neva kviečianti taksi narkomanams atsivežti ir nemokamai jiems duodanti narkotikų.
„Tai visiškai netiesa, bet mes neturime teisės (į tai) atsakyti“, – sakė jis.
Remiantis naujausiais duomenimis, Škotija pirmauja Europoje pagal didžiausią mirčių nuo narkotikų skaičių, nors mirtingumas rekordiškai didelis visose keturiose JK tautose.
Ne pelno siekiančios narkotikų politikos reformos organizacijos „Release“ pateiktais skaičiavimais, pagrįstais 2023 ir 2024 m. ES ir JK surinktais duomenimis, su narkotikais siejamų mirčių skaičius šalyje sudaro 40 proc. visų ES ir JK fiksuotų tokių mirčių, nors JK gyvena tik 15 proc. bendros su ES populiacijos.
Per pirmuosius septynis mėnesius „The Thistle“ apsilankė 377 narkotikų vartotojai, buvo suleistos 3 554 injekcijos. Klinikoje taip pat registruotos 48 medicininio pobūdžio ekstremalios situacijos – daugiausia perdozavimo atvejai.
„Be abejo, jei tai būtų nutikę automobilių stovėjimo aikštelėje ar kur nors lauke už durų, turbūt tikrai turėtume siaubingas pasekmes“, – sakė klinikos komandos vadovas Saketas Priyadarshi.
Narkotikų vartojimo su priežiūra klinikos modelis – naujovė Jungtinėje Karalystėje, o štai kitur jis yra labiau paplitęs. 2023 m. ES narkotikų ekspertų ataskaitoje nustatyta, kad 11-oje Europos šalių veikia daugiau nei 140 tokių centrų. Airija pirmąjį centrą atidarė 2024 m. gruodį.
Naujausiame ES kovos su narkotikais veiksmų plane (2021–2025 m.) raginama įsteigti narkotikų vartojimo kambarius tose šalyse, „kur tai tinkama ir suderinama su nacionaliniais teisės aktais“, ir įgyvendinti kitas priemones perdozavimų ir mirčių skaičiui mažinti. Jungtinės Karalystės leiboristų vyriausybė iki šiol nepalaiko narkotikų vartojimo kambarių plėtros šalyje, o birželį Škotijos parlamentarams pareiškė, kad neplanuoja to daryti ir ateityje.
Narkotikų politikos reformos šalininkų nuomone, ankstyva „The Thistle“ sėkmė turėtų įkvėpti Jungtinės Karalystės vyriausybę taikyti šį modelį visoje šalyje.
„Tai jau yra akivaizdus sėkmės pavyzdys – darbuotojai kasdien gelbsti gyvybes, užtikrindami žmonėms orumą ir pagarbą“, – sakė „Release“ vykdomoji direktorė Niamh Eastwood.
Vietinės bendruomenės skepticizmas
Nors Škotija ir kenčia nuo išaugusių mirčių nuo narkotikų skaičiaus, vietiniai gyventojai projektą priima sunkiai.
Keltiškojo paveldo antikvariato Kaltono rajone savininkas Kieranas McCaughey tvirtina, kad klinikos „The Thistle“ atidarymas – tai žingsnis atgal.
„Ji įnešė į šią vietovę tai, ko mums nereikėjo, nes mes šito jau šiek tiek turėjome, o dabar tiesiog turime daugiau“, – sakė jis.
Pavardės atskleisti nenorėjęs Matthew, kuris turi vintažo drabužių parduotuvę netoliese, teigė, kad didelio skirtumo nuo klinikos atidarymo nepastebėjo, išskyrus keletą atvejų, kai matė apsaugą, išvarančią žmones iš vietos prekybos centro.
Pasak Matthew, narkotikų, o ypač heroino vartojimo, šešėlis Kaltoną persekioja nuo jo vaikystės 8-ajame dešimtmetyje. Perdozavęs narkotikų mirė jo dėdė.
„Kaip kokainas žudo naująją kartą, taip heroinas nužudė mano dėdę ir mano tėvo kartą“, – sakė Matthew.
Nors kai kurie gyventojai skundžiasi dėl padidėjusio išmestų švirkštų kiekio ir asocialaus elgesio atvejų, projekto rėmėjai teigia, kad Kaltonas su šiomis problemomis kovoja jau daugelį metų. Pasak jų, būtent dėl to šis rajonas ir buvo pasirinktas projektui įgyvendinti.
Dešinieji politikai Glazge, įskaitant Nigelo Farage‘o dešiniosios partijos „Reform UK“ narius, jau apkaltino „The Thistle“ dėl dažnesnių asocialaus elgesio atvejų ir išaugusio narkotikų šiukšlių kiekio regione. Klinikos taikomas modelis patiria spaudimą ir iš JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos.
„Kai kurie politikai savo platformose tvirtina, kad nusikalstamumas, viešas narkotikų vartojimas ir su tuo susijusios problemos yra naujas reiškinys, pasirodęs tada, kai buvo atidaryta „The Thistle“, – sakė Škotijos nacionalinės partijos vietos tarybos narys ir vienas pagrindinių projekto rėmėjų Allanas Casey.
„Vengiama pripažinti faktą, kad bendruomenė šias problemas sprendžia jau daugelį metų“, – teigė jis.
2023 m. ES narkotikų agentūros ataskaitoje teigiama, kad, tyrimų duomenimis, narkotikų vartojimo centrai galėtų padėti sunkiai pasiekiamoms bendruomenėms gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir sumažinti narkotikų vartojimą viešose vietose. Taip pat nustatyta, kad tokie centrai nusikalstamumo aplinkinėse vietovėse nedidina.
