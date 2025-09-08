Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Lidl“ tęsia plėtrą: kviečia prisijungti prie naujos parduotuvės komandos Vilniuje

REKLAMA / 2025-09-08 11:22 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Prekybos tinklas „Lidl“ tęsia plėtrą šalyje ir buria komandą naujai parduotuvei Vilniuje, Visoriuose. Būsimiems komandos nariams siūlomas ne tik konkurencingas atlyginimas mažmeninės prekybos sektoriuje, bet ir platus papildomų naudų paketas – privatus sveikatos draudimas, emocinės gerovės stiprinimo priemonės bei „Lidl“ dovanų kortelės.

LIDL Lietuva

Prekybos tinklas „Lidl“ tęsia plėtrą šalyje ir buria komandą naujai parduotuvei Vilniuje, Visoriuose. Būsimiems komandos nariams siūlomas ne tik konkurencingas atlyginimas mažmeninės prekybos sektoriuje, bet ir platus papildomų naudų paketas – privatus sveikatos draudimas, emocinės gerovės stiprinimo priemonės bei „Lidl“ dovanų kortelės.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Būsimos parduotuvės komandai renkama apie 30 darbuotojų komanda. Šiuo metu ieškoma darbuotojų pardavėjų pozicijai. Prisijungti kviečiami ir tie, kurie dar neturi patirties prekyboje – prieš pradedant darbą, visiems naujiems komandos nariams organizuojami išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai.

REKLAMA

Norint dalyvauti atrankoje, pakanka užpildyti paraiškos formą internete – su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ personalo atstovai. Turintys klausimų dėl atrankos gali kreiptis el. pašto adresu [email protected].

Susipažinti su darbo pozicijomis galima čia: pardavėjas (-a) naujoje parduotuvėje Vilniuje, Visoriuose. 

REKLAMA
REKLAMA

Konkurencingas atlyginimas

Finansinis darbuotojų stabilumas – vienas iš „Lidl Lietuva“ prioritetų, todėl įmonė savo komandos nariams siūlo konkurencingą atlyginimą bei aiškiai apibrėžtas jo augimo galimybes. Naujausiais „Rekvizitai.lt“ duomenimis, antrąjį šių metų ketvirtį, balandžio–birželio mėnesiais vidutinis atlyginimas įmonėje siekė 2371,17 eurų  ir buvo didžiausias iš penkių didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų šalyje. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

Įmonėje taip pat veikia ir pakopinė atlyginimų sistema, kuri suteikia galimybę darbuotojams nuo pat pirmos darbo dienos matyti, kaip jų darbo užmokestis keisis per artimiausius ketverius metus. Vertindama lojalumą ir sukauptą patirtį, „Lidl Lietuva“ šių metų pavasarį pristatė ir penktąją atlygio pakopą, suteikiančią galimybę lojaliausiems darbuotojams uždirbti daugiau.

REKLAMA

Taip pat kas mėnesį darbuotojams suteikiamos „Lidl“ kortelės, už kurias jie gali įsigyti įvairių prekių visose prekybos tinklo parduotuvėse.

Rūpinasi darbuotojų gerove

Prekybos tinklas išskirtinį dėmesį skiria ir darbuotojų sveikatai – visiems komandos nariams, sėkmingai baigusiems bandomąjį laikotarpį, įmonė suteikia papildomą sveikatos draudimą. Jis apima gydymo išlaidas, suteikia galimybę įsigyti maisto papildų ir vitaminų bei gauti kompensaciją už dalį odontologijos ir optikos paslaugų išlaidų.

REKLAMA

Kiekvieną rudenį „Lidl Lietuva“ tradiciškai savo darbuotojams taip pat išdalina imunitetą stiprinančius vitaminų ir maisto papildų rinkinius. Be to, darbuotojai  ir jų vaikai iki 14 metų yra kviečiami nemokamai skiepytis nuo gripo.

„Lidl Lietuva“ taip pat rūpinasi ir emocine darbuotojų gerove – prekybos tinklas suteikia galimybę visiems darbuotojams apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus. „Lidl Lietuva“ taip pat veikia ir anoniminė konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuria gali naudotis įmonės darbuotojai ir artimiausi jų šeimos nariai bei vaikai iki 25 metų – jie gali paskambinti nemokamu, visą parą veikiančiu telefonu ir užduoti klausimas asmeninių finansų specialistams, psichologams bei teisininkais. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Lidl“ pratęsė partnerystę su UEFA Europos ir UEFA Konferencijų lyga | Allos Fedorčenko ir Manto Stankevičiaus nuo
„Lidl“ pratęsė partnerystę su UEFA Europos ir UEFA Konferencijų lyga
LIDL
Apsipirkimai didelėmis pakuotėmis – ne tik gausioms šeimoms: „Lidl“ pataria, kaip sutaupyti ir išleisti mažiau (3)
Tau pavyks! PARKSIDE pristato naują kampaniją su Arnoldu Švarcenegeriu ir Ralfu Moelleriu
Tau pavyks! PARKSIDE pristato naują kampaniją su Arnoldu Švarcenegeriu ir Ralfu Moelleriu (1)
„Lidl Lietuva“
Rugsėjo 1-osios proga „Lidl Lietuva“ darbuotojų vaikams – dovanų rinkiniai naujiems mokslo metams

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų