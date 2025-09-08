„Lidl“ tęsia plėtrą: kviečia prisijungti prie naujos parduotuvės komandos Vilniuje

Būsimos parduotuvės komandai renkama apie 30 darbuotojų komanda. Šiuo metu ieškoma darbuotojų pardavėjų pozicijai. Prisijungti kviečiami ir tie, kurie dar neturi patirties prekyboje – prieš pradedant darbą, visiems naujiems komandos nariams organizuojami išsamūs teoriniai ir praktiniai mokymai.
Norint dalyvauti atrankoje, pakanka užpildyti paraiškos formą internete – su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ personalo atstovai. Turintys klausimų dėl atrankos gali kreiptis el. pašto adresu [email protected].
Susipažinti su darbo pozicijomis galima čia: pardavėjas (-a) naujoje parduotuvėje Vilniuje, Visoriuose.
Konkurencingas atlyginimas
Finansinis darbuotojų stabilumas – vienas iš „Lidl Lietuva“ prioritetų, todėl įmonė savo komandos nariams siūlo konkurencingą atlyginimą bei aiškiai apibrėžtas jo augimo galimybes. Naujausiais „Rekvizitai.lt“ duomenimis, antrąjį šių metų ketvirtį, balandžio–birželio mėnesiais vidutinis atlyginimas įmonėje siekė 2371,17 eurų ir buvo didžiausias iš penkių didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų šalyje.
Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.
Įmonėje taip pat veikia ir pakopinė atlyginimų sistema, kuri suteikia galimybę darbuotojams nuo pat pirmos darbo dienos matyti, kaip jų darbo užmokestis keisis per artimiausius ketverius metus. Vertindama lojalumą ir sukauptą patirtį, „Lidl Lietuva“ šių metų pavasarį pristatė ir penktąją atlygio pakopą, suteikiančią galimybę lojaliausiems darbuotojams uždirbti daugiau.
Taip pat kas mėnesį darbuotojams suteikiamos „Lidl“ kortelės, už kurias jie gali įsigyti įvairių prekių visose prekybos tinklo parduotuvėse.
Rūpinasi darbuotojų gerove
Prekybos tinklas išskirtinį dėmesį skiria ir darbuotojų sveikatai – visiems komandos nariams, sėkmingai baigusiems bandomąjį laikotarpį, įmonė suteikia papildomą sveikatos draudimą. Jis apima gydymo išlaidas, suteikia galimybę įsigyti maisto papildų ir vitaminų bei gauti kompensaciją už dalį odontologijos ir optikos paslaugų išlaidų.
Kiekvieną rudenį „Lidl Lietuva“ tradiciškai savo darbuotojams taip pat išdalina imunitetą stiprinančius vitaminų ir maisto papildų rinkinius. Be to, darbuotojai ir jų vaikai iki 14 metų yra kviečiami nemokamai skiepytis nuo gripo.
„Lidl Lietuva“ taip pat rūpinasi ir emocine darbuotojų gerove – prekybos tinklas suteikia galimybę visiems darbuotojams apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus. „Lidl Lietuva“ taip pat veikia ir anoniminė konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuria gali naudotis įmonės darbuotojai ir artimiausi jų šeimos nariai bei vaikai iki 25 metų – jie gali paskambinti nemokamu, visą parą veikiančiu telefonu ir užduoti klausimas asmeninių finansų specialistams, psichologams bei teisininkais.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Straipsnį parengė: „LIDL“.
