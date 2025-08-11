Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: būsima premjerė pageidauja, kad SADM vadovautų LSDP frakcijos Seime atstovas

2025-08-11 12:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 12:32

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kol kas nėra aišku, kas bus naujasis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovas. Visgi, pasak jo, į premjero postą partijos teikiama Inga Ruginienė yra išsakiusi pageidavimą, kad tai būtų socialdemokratų frakcijos Seime narys.

Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)

0

„Kol kas neturime (kandidato – ELTA). Kalbėjome su premjere, ji pageidautų, kad tai būtų, greičiausiai, kažkas iš Seimo frakcijos atstovų, tai reiškiasi, kad iš dabartinės sudėties Seime dirbančių asmenų. Tai kol kas apie pavardes nėra kalbos“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po G. Palucko atsistatydinimo – naujos koalicijos ir Vyriausybės dėlionės

ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai. 

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol SADM vadovavusią I.Ruginienę.

Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.

Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

Tiesa, atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, diskutuojama ir dėl pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra teigęs, jog pirmtako vietoje nebūtų formavęs valdančiosios daugumos su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tačiau pastaruoju metu kalba, jog svarbu užtikrinti valdančiosios daugumos stabilumą.

Savo ruožtu klaida koaliciją su „Nemuno aušra“ vadinęs Seimo pirmininkas, valdančiosios daugumos partnerės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis teigė – jo vedama politinė jėga diskutuos apie galimą tolimesnį darbą su „aušriečiais“.

