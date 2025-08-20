Veryga pasakė, kada vyks visų trijų potencialių koalicijos partnerių susitikimas

„Yra vietų, kur sutariame, yra vietų, kur nesutariame, kas yra normalu, tam ir yra derybos. Tai dabar mes vėl grįžtame į savo valdybos formatą, pasikalbame dėl tų nesutarimų, kurie iškilo, kur mes turime skirtingą matymą. Turime apsitarti ir tada sutarėme, kad 18 val. sugrįžtame trijų formate – mes, socialdemokratai, „Nemuno aušros“ atstovai ir šnekamės trijų formate“, – po susitikimo su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovais žurnalistams sakė A. Veryga.
„Tikimės, kad šiandien turėsime tą produktą, kurį mes galėtume nešti partijos tarybai“, – pridūrė jis.
Klausiamas, dėl kokių klausimų tarp LVŽS ir LSDP kilo daugiausiai nesutarimų, A. Veryga įvardijo pavasarį patvirtinus mokestinės sistemos pakeitimus, žmogaus teisių darbotvarkę.
„Dėl mokesčių turime skirtingus matymus, yra dalykų, kur mes niekada nesutarėme – dėl kai kurių klausimų, susijusių su partnerystės sprendimu. Tai yra vietų, kur mes matome skirtingai. Tai dabar grįšime ir kalbėsimės, kur yra mūsų, kaip populiaru vadinti, kažkokios raudonos linijos ir kur dar viena ar kita pusė gali nusileisti“, – dėstė jis.
Trečiadienį planuojant susitikti visiems potencialiems koalicijos partneriams, A. Veryga patikino – koalicinė sutartis bus pasirašyta tikrai ne ketvirtadienį.
Įvardijo lūkesčius dėl ministrų portfelių
Antradienį LRT televizijai A. Veryga buvo užsiminęs, jog „valstiečiai“ norėtų naujoje Vyriausybėje pretenduoti į dvi ar tris ministerijas. Paklaustas apie tai, politikas tvirtino, kad toks lūkestis derybinių grupių susitikimo metu buvo išreikštas.
„Buvo kalbėta. 18 val. mes galėsime daugiau apie tai pasikalbėti todėl, kad yra dar vienas iš partnerių, kur reikia tiesiog pasikalbėti – ar gali būti kažkokie pasikeitimai, sakykime, ministerijose“, – aiškino jis.
A. Veryga neslėpė, kad susitikimo metu „valstiečių“ frakcijos atstovai išreiškė tam tikros kritikos dabartiniams socialdemokratų ministrams.
„Išsakėme kritiką, kas yra natūralu. Kai sėdi prie stalo ir kalbiesi apie tam tikras sritis, tai už uždarų durų ta kritika yra labai normalu. Išsakytos buvo ir tam tikros rizikos. Sakau, mes išsakėme pozicijas ir dabar grįžtame kiekvienas tartis į savo formatus, ar tinka tos išsakytos pastabos ir siūlymai“, – sakė jis, nesileisdamas į detales.
