Prasideda antrasis trišalių derybų dėl koalicijos roundas: sprendimo tikimasi dar šiandien

Tęsiantis trišalėms deryboms dėl valdančiosios koalicijos, į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinę penktadienio rytą atvyko „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ atstovai. Pasak „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio, tikimasi, jog galutinį sprendimą pavyks priimti dar šiandien.
„Šiandien kolega Aurelijus pristatys, ką pavyko susitarti (taryboje – ELTA), lenkai (Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga – ELTA) irgi turėjo savo pasitarimą, tai pristatys, ir gal šiandien jau turėsime sprendimą“, – žurnalistams prieš susitikimą sakė R. Žemaitaitis.
Tuo metu „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga dėl greitos derybų pabaigos nėra toks užtikrintas. Pasak jo, diskusijos tęsis tol, kol bus rastas visiems tinkamas kompromisas arba kol paaiškės, jog suderėti neįmanoma.
„Kol susiderėsim arba ne“, – paklaustas, kiek dar truks koalicijos formavimo procesas, sakė europarlamentaras.
„Mes tikrai specialiai nenorime nieko nei erzinti, nei jūsų laiką gaišinti, bet į derybas žiūrime rimtai. Tariamės su taryba, gauname jų atsakymą, ar tinka, ar netinka. Netinka – grįžtame ir deramės toliau“, – tikino A. Veryga.
Tiesa, partijos lyderis neslėpė, jog ir penktadienį vyksiančio trišalio susitikimo metu „valstiečiai“ bandys išsiderėti daugiau negu jiems šiuo metu siūloma.
„Derybose visada tikslas yra išsiderėti daugiau arba gauti aiškumą, kas tarybos nariams buvo labai svarbu – kad kai kuriuose punktuose, kur lyg ir sutariame, būtų aiškumas dėl terminų, dėl procentų kažkokių priemonių ir panašiai. Tai derėsimės toliau“, – kalbėjo politikas.
Prie mokesčių reformos peržiūrėjimo negrįš: nebėra prasmės
Derybų pradžioje mokesčių reformos peržiūrėjimo klausimą kėlę „valstiečiai“ prie šio punkto grįžti nebežada. Pasak A. Verygos, socialdemokratai su šiuo pasiūlymu nesutinka, tad nėra prasmės toliau apie tai diskutuoti.
„Tikiu, kad mes dėl visko tikrai nesusiderėsime. Jau ir iš pirmų derybų aišku, kad mokesčių reformos nesutinka peržiūrėti. Tai, aišku, čia nebėra prasmės grįžti. Mes tada nešame, siūlome konkrečius taškinius pasiūlymus dėl mažesnių dalykų“, – sakė europarlamentaras.
Tuo metu paklaustas, kaip „valstiečių“ inicijuojamas mokestinių pakeitimų peržiūrėjimas atlieptų šalies tikslą toliau didinti išlaidas gynybai, A. Veryga sako, jog partneriams derybose buvo pateikti ir alternatyvūs gynybos finansavimo šaltiniai.
„Mes peržiūrėjimus siūlome su alternatyvomis – siūlome savo pajamų šaltinius. Siūlome nustatyti ir nuolatinį bankų solidarumo mokestį, ir didinti tabako, alkoholio, elektroninių cigarečių akcizus ženkliai daugiau negu dabar yra pasiūlyta“, – kalbėjo politikas.
„Mes nesame kažkokie neatsakingi žmonės, kurie ateina ir sako: duokite daugiau pinigų, bet iš kur jų paimti, mums neįdomu“, – akcentavo A. Veryga.
Sprendimų priėmime turi dalyvauti visa partija
A. Veryga akcentuoja, jog sprendimą dėl darbo valdančiojoje daugumoje turi priimti visa partija, tad lemiamą žodį ketina tarti ne jis pats, o penktadienį posėdžiausianti taryba.
„Viską spręs taryba. Mes esame viso labo derybinė grupė, o galutinai sprendžia taryba (…). Jeigu viskas gerai, šiandien vakare turėtume vėl turėti tarybą“, – kalbėjo politikas.
„Mes dabar darome tai, kas gal nėra labai paprasta ir įprasta, bet mano, kaip pirmininko, požiūris yra, kad visgi partija turi dalyvauti šitų sprendimų priėmime, nes jie (sprendimai – ELTA) yra ir su savo rizikomis, ir su atsakomybe. Kai tą sprendimą priima visi, mes tada jaučiame įsipareigojimą ir dirbti tinkamai, ir stengtis, nes jeigu tik pirmininkas priima (sprendimus – ELTA), tai gal tada tik pirmininko reikalas čia“, –
Kaip skelbta, ketvirtadienį apie derybas dėl koalicijos diskutuota LSDP prezidiume, „Nemuno aušros“ valdyboje bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryboje. Pastaroji nutarė, kad kol kas pasiekti derybų rezultatai nėra pakankami, kad būtų galima pasirašinėti koalicinę sutartį – tačiau nutarta pokalbius su socialdemokratais ir „aušriečiais“ tęsti.
Dar neaišku, kaip bus pasidalinti ministrų portfeliai, postai Seime
Nors vyko jau ne vienas derybinių grupių susitikimas dėl valdančiosios koalicijos sudarymo, kol kas dar nėra aišku, kaip bus paskirstyti atitinkami Ministrų kabineto portfeliai.
Laikinojo LSDP pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai pasiūlytos dvi ministerijos. Viena jų – Ekonomikos ir inovacijų. Dėl antrojo portfelio pateiktos trys opcijos – siūlomos arba Energetikos, arba Kultūros, arba Teisingumo ministerija.
Derybose dalyvaujančių partijų atstovai taip pat kol kas neatskleidžia, kaip gali keistis koalicinė sutartis, Vyriausybės programa bei būsima Ministrų kabineto veiklos kryptis.
Kol kas neatskleidžiama ir tai, kaip bus pasidalinti postai Seime – parlamento užkulisiuose kalbama, kad Seimo pirmininko pareigos atsidurs socialdemokratų rankose. Į jas veikiausiai bus deleguotas dabartinis parlamento vicepirmininkas Juozas Olekas.
Taip pat vis dar nėra aišku, kas pasirašys naujosios koalicijos sutartį – ją formuojančių partijų lyderiai ar Seimo frakcijų seniūnai. Tiesa, šis klausimas turės būti atsakytas, mat LVŽS derasi dėl visos Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos dalyvavimo valdančiojoje daugumoje. Joje dirba 6 „valstiečiai“, 3 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai bei du nepartiniai parlamentarai.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
