TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pažvelkite, kur dabar gyvena premjerė: Ruginienė su šeima persikėlė į Turniškes

2025-08-27 14:22 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-27 14:22

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė jau įsikūrė Turniškėse – prestižinėje rezidencijoje, skirtoje aukščiausiems šalies vadovams.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė jau įsikūrė Turniškėse – prestižinėje rezidencijoje, skirtoje aukščiausiems šalies vadovams.

1

Apie tai Eltai patvirtino jos patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.

Dar prieš Seimui patvirtinant jos kandidatūrą, būsimoji 20-osios Vyriausybės vadovė buvo užsiminusi, kad, sulaukusi oficialaus paskyrimo, kartu su šeima kelsis į šią teritoriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvažiavimas į Turniškių rezidencijas
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Įvažiavimas į Turniškių rezidencijas

„Tikrai, matyt, didelio pasirinkimo neturiu, nes man labai svarbu mano šeimos ramybė ir saugumas. Per pastarąsias dvi savaites gavome labai didelį dėmesį, ko galbūt nesitikėjome. Aš esu pripratusi, bet šeima – tikrai ne. Tai yra vienas faktorius“, – žurnalistams anksčiau sakė I. Ruginienė.

Anot jos, sprendimą lėmė ne tik saugumo aspektai, bet ir finansai.

„Antras faktorius – mes turime žiūrėti, kiek valstybei kainuotų išlaikymas premjero savo namuose. Tai renkuosi pigesnį ir patikimesnį variantą“, – pažymėjo ji.

Kas Turniškėse gyveno anksčiau?

Premjero rezidencijos Turniškėse istorija – spalvinga. Čia, daugiau nei 600 kvadratinių metrų ploto dviejų aukštų name, anksčiau gyveno ne vienas Vyriausybės vadovas.

Štai kaip Ministro Pirmininko rezidencija atrodė prieš 11 metų, ką tik baigta rekonstruoti:

Turniškėse baigta rekonstruoti Ministro Pirmininko rezidencija prieš 11 metų.
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Turniškėse baigta rekonstruoti Ministro Pirmininko rezidencija prieš 11 metų.

Pavyzdžiui, eidamas premjero pareigas Gintautas Paluckas į šią rezidenciją persikėlė kartu su žmona, dviem vaikais ir netgi augintiniais – šunimi bei triušiu. Jis juokavo, kad erdvės užteks visiems: „Yra du vaikai, skirtingų lyčių, berniukas ir mergaitė, kiekvienas turės po savo kambarį, mes su žmona – savo. Vienas, jei tėvai atvažiuos ar brolis pasisvečiuoti, irgi galėtų apsistoti.“

Kad premjeras įsikurtų patogiau, buvo atliktas beveik 130 tūkst. eurų vertės remontas: pakeisti baldai, užuolaidos, šviestuvai, sutvarkytas namo interjeras. Tuo metu Paluckas džiaugėsi ne tik erdviu namu, bet ir 72 arų sklypu, kuriame, anot jo, „karaliavo šuo Bondas“, o triušis turėjo savo vietą.

Premjeras garsėjo ir kaip aistringas bičių mėgėjas – planavo šalia rezidencijos statyti avilius, augino pomidorus šiltnamyje, o kieme puoselėjo obelis ir serbentų krūmus.

Dar prieš Palucką šioje rezidencijoje kurį laiką buvo įsikūręs socialdemokratas Algirdas Butkevičius, taip pat – „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis, kol remontavo savo namą Upės gatvėje.

Priminsime, kad buvusi premjerė Ingrida Šimonytė 2021 metų pradžioje buvo persikėlusi gyventi į šią rezidenciją Turniškėse, kur gyveno trejus metus, o prezidentas Gitanas Nausėda tokios galimybės atsisakė.

Renovacija kainavo per 200 tūkst. eurų

Apie tai, kad žada keltis į Turniškes, G. Paluckas kalbėjo dar tada, kai pradėjo vadovauti Ministrų kabinetui. Tuomet jis tikino, kad persikels tik tada, kai rezidencija bus atnaujinta ir pritaikyta jo šeimai.

Anksčiau skelbta, kad remonto kaina sieks apie 120 tūkst. eurų, tačiau galutinė suma buvo gerokai didesnė. Remiantis Vyriausybės kanceliarijos pateiktais duomenimis, visi darbai kartu su perkraustymo bei interjero projektavimo paslaugomis atsiėjo apie 217 tūkst. eurų.

Vien remonto darbai sudarė maždaug 83 tūkst. eurų, dar 32 tūkst. kainavo perkraustymas, baldų montavimas, interjero projektavimas bei aplinkos sutvarkymas. Baldams ir kitai reikiamai įrangai skirta daugiau kaip 66 tūkst. eurų, o kitam įsigytam turtui – dar 36 tūkst. eurų.

Bendras rezidencijos plotas siekia per 612 kvadratinių metrų. Vien dažomų ir glaistomų paviršių plotas sudarė apie 3 tūkst. kvadratinių metrų.

Inga Ruginienė BNS Foto
Ruginienė: esu pasirengusi „Nemuno aušrai“ padėti ieškoti nepartinių kandidatų į ministrus

