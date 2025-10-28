Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valstybės įmonė ieško naujo vadovo

2025-10-28 12:17 / šaltinis: BNS
2025-10-28 12:17

Valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC) ieškoma naujo vadovo – Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pirmadienį paskelbė bendrovės vadovo konkursą, paraiškų jam laukiama iki lapkričio 6 dienos.

Valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC) ieškoma naujo vadovo – Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pirmadienį paskelbė bendrovės vadovo konkursą, paraiškų jam laukiama iki lapkričio 6 dienos.

„Iš būsimo direktoriaus tikimasi lyderystės, veiklos valdymo, komunikacijos, organizuotumo ir analizės kompetencijų, orientacijos į rezultatus“, – pranešime teigė ŽŪM.

Kaip rašė BNS, nuolatinio vadovo ŽŪDC neturi nuo šių metų balandžio vidurio, kai tuometis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas atleido Algirdą Juozaponį ir penkių narių valdybą. Nuo tada centrui laikinai vadovauja Administravimo departamento direktorė Lina Zinkevičienė.

Buvęs ministras yra sakęs, kad jį delegavusios partijos „Nemuno aušra“ lyderis Remigijus Žemaitaitis spaudė jį į pareigas skirti „aušriečių“ žmogų.

ŽŪDC nuo šių metų liepos turėjo tapti akcine bendrove, tačiau Seimas R. Žemaitaičio iniciatyva šį birželį leido ją vėl paversti valstybės įmone.

2023 metų sausį, reorganizavus Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, „GIS-Centrą“ bei Valstybės žemės fondą, įkurtas ŽŪDC prižiūri žemės ūkio sektoriaus duomenų bazes, duomenų panaudojimą administruojant Europos Sąjungos paramą.

