TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministras: dėl Mėlynojo liežuvio ligos atvejų laukiama oficialių laboratorijos atsakymų

2025-10-07 13:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 13:37

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis teigia, kad kol kas Lietuvoje nustatyti Mėlynojo liežuvio ligos (MLL) atvejai yra tikrinami Europos Sąjungos (ES) Referentinėje laboratorijoje. Pasak jo, vartotojams pavojaus nėra, tačiau, jei ligos atvejai bus patvirtinti, gali keistis gyvulių eksporto sąlygos. 

Andrius Palionis (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis teigia, kad kol kas Lietuvoje nustatyti Mėlynojo liežuvio ligos (MLL) atvejai yra tikrinami Europos Sąjungos (ES) Referentinėje laboratorijoje. Pasak jo, vartotojams pavojaus nėra, tačiau, jei ligos atvejai bus patvirtinti, gali keistis gyvulių eksporto sąlygos. 

0

„Mes dar kol kas turime švarios šalies statusą. (...) Tas pats pirmas nustatymo įvykis turi būti patvirtintas Referentinėje laboratorijoje, praeitą pirmadienį išsiųsti tyrimai tų ūkių, kuriuose buvo nustatyti ir, kai gausime atsakymą iš Referentinės laboratorijos, tada jau tas statusas keisis“, – antradienį žurnalistams sakė A. Palionis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų Maisto ir veterinarijos tarnyba įtaria, kad Kaliningrado srityje tas pats mėlynas liežuvis yra ir jie gyvulius vakcinavo. Tie kraujasiurbiai mašalai galėjo pernešti ne pačios ligos virusą, o vakcinos virusą, tai ta referentinė laboratorija nustatys ir tai, ar tai yra grynai ligos užkratas, ar vakcinos virusas. Tai irgi gali pakeisti situaciją“, – teigė jis.

Anot ministro, vartotojams pavojus nekyla, tačiau patvirtinti atvejai gali pakeisti gyvulių eksporto sąlygas.

„Apribojimai gali atsirasti gyvų gyvūnų prekyboje. Yra šalių, kurios gali nepriimti arba gali ūkiams reikėti papildomai daryti tyrimus, ar tie eksportuojami gyvuliai neserga, dar papildomai finansinė ir administracinė našta atsiranda“, – sakė jis. 

„Mėlynojo liežuvio ligos buferinė zona yra 150 km, tai, jei mes iš tos buferinės zonos norime vežti (...) į Lenkiją, tai į Lenkijos tokią pačią buferinę zoną mes galime vežti tuos gyvulius, bet į švarią zoną negalėsime“, – tęsė ministras.

Vis tik, A. Palionis tikina, kad Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) atlikus ūkių patikrinimą rizika nenustatyta.

„Natūralu, kad šiai dienai rizikos nėra tokios didelės, išskyrus tvartuose, kurie dar neturi ventiliacijos, tai susikaupimas tų mašalų yra. Bet Maisto ir veterinarijos tarnyba po pirmų indikacijų aplankė visus aplinkinius ūkius ir netgi mašalus gaudė, tai mašaluose nenustatė užkrato“, – sakė jis. 

Anot ministro, ūkių tikrinimai bus atliekami ir toliau.

Jo teigimu, šiuo metu vakcinacija neplanuojama, tačiau artėjant pavasariui VMVT ūkiams pateiks atnaujintas rekomendacijas, atsižvelgiant į tuometinę situaciją. Jo teigimu, kadangi vakcinos mokamos, bus svarstoma padėti ūkiams.

VMVT duomenimis, iki šiol ligos įtarimas fiksuotas penkiuose galvijų ūkiuose Tauragės, Prienų bei Vilkaviškio rajonuose.  Juose taikomi galvijų judėjimo ribojimai ir apsaugos priemonės toliau galioja.

Visi penki ūkiai, kuriuose įtariama MLL, yra stebimi. 

