TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ŽŪM: būsimas ES finansavimas Lietuvos žemės ūkiui – „tikra katastrofa“

2025-09-23 14:45 / šaltinis: BNS
2025-09-23 14:45

Lietuva ragina 2028–2034 metais didinti Europos Sąjungos (ES) finansavimą žemės ūkiui ir žuvininkystei. 

Žemės ūkio ministerija

Lietuva ragina 2028–2034 metais didinti Europos Sąjungos (ES) finansavimą žemės ūkiui ir žuvininkystei. 

0

Anot Žemės ūkio ministerijos, po 2027 metų bendrajai žemės ūkio politikai (BŽŪP) skirtų lėšų yra geroka per mažai.

Lietuvos manymu, BŽŪP 2028–2034 metams skirtos lėšos yra tikra katastrofa. Šių lėšų vos pakaktų palaikyti esamą tiesioginių išmokų lygį, visiškai pamirštant kaimo plėtrą“, – teigiama pranešime.

Anot jo, skiriant finansavimą neatsižvelgta ir į tai, kad Lietuva yra ES rytinio pasienio valstybė, kurios kaimynės – tęsianti karą šalis agresorė ir jos sąjungininkė, todėl būtų sunku bent 30 proc. lėšų skirti iš nacionalinio biudžeto remiant aplinkosaugą. 

„Lietuva laikosi griežtos pozicijos, kad BŽŪP finansavimas negali būti mažinamas. Esminiu klausimu mūsų šaliai lieka tiesioginių išmokų suvienodinimas tarp ES šalių ir bendrai – visos paramos teisingesnis paskirstymas tarp ES šalių“, – teigiama ministerijos pranešime.

Iš esmės nepritariama ir BŽŪP įtraukimui į bendrą finansavimo ir valdymo sistemą kartu su kitomis politikomis. Teigiama, kad BŽŪP įgyvendinimo ir valdymo modelis turi išlikti savarankiškas, pagrįstas dviem ramsčiais – tiesioginės išmokos ir kaimo plėtra ir su atskiru finansavimu.

Lietuvai 2028–2034 metai numatoma skirti 4,386 mlrd. eurų, arba 20 proc. mažiau nei ankstesnėje finansinėje perspektyvoje (5,485 mlrd. eurų).

