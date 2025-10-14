Seimas linkęs pritarti, kad žemės ūkio sektorius būtų laikomas svarbiu nacionaliniam saugumui

Po svarstymo parlamentas antradienį pritarė Vyriausybės siūlymui papildyti Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą – už buvo visi 105 balsavę Seimo nariai.
Pasak Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), siūlymas ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu, paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį užtikrintų, kad gyventojai galėtų nenutrūkstamai apsirūpinti maisto produktais.
Taip būtų palaikoma savarankiška Lietuvos aprūpinimo maistu sistema, būtų sudarytos geresnės sąlygos konkurencingai žemės ūkio plėtrai, užtikrintas saugių, geros kokybės ir plataus asortimento vietinių maisto produktų tiekimas rinkai.
Anot ministerijos, nauja tvarka žemdirbiams pagerintų teisinį reguliavimą, užtikrintų didesnį sektoriui skiriamą finansavimą, krizinėmis situacijomis – geresnį žemdirbių priėjimą prie energetinių išteklių, pavyzdžiui, elektros, dujų ir kitų gamybai reikalingų žaliavų.