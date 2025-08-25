Naujoje darbdavio įvaizdžio kampanijoje – realūs rezultatai: per metus pareigose pakilo beveik 40 proc. „Lidl“ parduotuvės darbuotojų

Kampanija pabrėžia, kad įsidarbinus pardavėju, per palyginti trumpą laikotarpį galima tapti parduotuvės vadovaujančiu personalu. Jos metu komandos nariai dalinsis savo patirtimis – nuo pirmos darbo dienos iki vadovaujančių pareigų.
„Idėja kilo norint pabrėžti, kad „Lidl“ darbuotojai turi realias galimybes sparčiai tobulėti ir siekti aukštesnių karjeros tikslų. Mūsų noras – parodyti, jog aiškus karjeros kelias, nuoseklus mokymasis ir nuolatinis palaikymas padeda komandos nariams pasiekti savo tikslus. Norime, kad ši kampanija įkvėptų tiek esamus, tiek būsimus kolegas tikėti savo potencialu ir pamatyti, kokias perspektyvas siūlo darbas „Lidl“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Sukuriamos galimybės nuolat tobulėti
Pagrindinis naujos kampanijos akcentas – tai plačios „Lidl Lietuva“ darbuotojams suteikiamos galimybės augti, tobulėti ir siekti karjeros tikslų. Įmonė aktyviai investuoja į darbuotojų profesinį bei asmeninį augimą, siekdama užtikrinti ne tik konkurencingą atlyginimą, bet ir realų karjeros kelią.
„Pokyčių troškimas yra natūralus kiekvieno žmogaus siekis, todėl svarbu, kad darbdavys sudarytų sąlygas tobulėti. Šį tikslą įgyvendinti padeda įmonėje veikiančios talentų ugdymo programos bei nuosekliai vystoma mokymų sistema. Kiekvienam komandos nariui kasmet sudarome individualų mokymosi planą, kuris padeda gilinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų žinių. Mokymai organizuojami tiek pradedantiesiems, tiek jau patyrusiems darbuotojams – nuo profesinių įgūdžių stiprinimo iki vadovavimo strategijų ar situacijų simuliacijų“, – pasakoja A. Bubnelis.
Komandos nariai, pradėję savo kelią kaip pardavėjai, gali tapti parduotuvės vadovo pavaduotojais, o vėliau – ir parduotuvės vadovais. Net neturintiems vadovaujančio darbo patirties, sudaromos sąlygos žinioms įgyti tiek teoriniuose, tiek praktiniuose mokymuose.
Jau pirmojo pokalbio su kandidatu metu aptariamos galimos karjeros perspektyvos organizacijoje. „Lidl“ pastebi, kad darbuotojai vertina vidinės karjeros kelią, o organizacija savo ruožtu suteikia visas reikalingas priemones jam įgyvendinti. Kadangi „Lidl“ veikia daugelyje šalių, darbuotojai taip pat turi galimybę siekti tarptautinės karjeros, vykti į stažuotes ir ten plėsti akiratį bei gilinti žinias.
Reguliariai augantis atlyginimas, rūpestis darbuotojų fizine ir emocine sveikata
Motyvacijos augti įmonės viduje suteikia visiems „Lidl Lietuva“ darbuotojams užtikrinamas konkurencingas bei reguliariai didėjantis atlyginimas. Remiantis „Rekvizitai.lt“ duomenimis, balandžio–birželio mėnesiais vidutinis atlyginimas įmonėje siekė 2371,17 eurų (prieš mokesčius) ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų.
Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, „Lidl Lietuva“ remiasi visą kalendorinį mėnesį įmonėje išdirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.
Kampanijoje akcentuojamą aiškų atlyginimo augimą padeda užtikrinti pakopinė atlyginimo kėlimo sistema. Visiems „Lidl“ darbuotojams yra numatomos penkios atlyginimo kilimo pakopos keleriems metams į priekį. Jos leidžia jaustis saugiai žinant, kaip keisis jų atlyginimas ateityje, bei suteikia daugiau motyvacijos, skatina lojalumą.
Organizacijoje nuolat analizuojama rinka ir reguliariai peržiūrimas darbo užmokestis. Šiais finansiniais metais atlyginimams skirta 7 mln. eurų daugiau nei pernai. Dėl to vidutinis darbo užmokestis parduotuvių, logistikos centrų ir administracijos darbuotojams augo nuo 5 iki 10 procentų. Be to, siūlomi ir papildomi finansiniai priedai. Pavyzdžiui, įmonėje veikia skatinimo programa, skirta užsakymų komplektuotojams, suteikianti galimybę papildomai užsidirbti. Motyvacinės premijos taip pat skiriamos parduotuvių darbuotojams, greitojo reagavimo komandos nariams.
Be to, komandos nariams kas mėnesį skiriamos „Lidl“ dovanų kortelės, kurias jie gali panaudoti ir įsigyti įvairių prekių visose Lietuvoje veikiančiose prekybos tinklo parduotuvėse.
„Lidl“ taip pat skiria itin didelį skiria darbuotojų fizinei ir psichologinei sveikatai.
Organizacijoje kuriama draugiška ir palaikanti darbo atmosfera, grįsta vakarietiška darbo kultūra. Visiems darbuotojams, po bandomojo laikotarpio, taip pat skiriamas privatus sveikatos draudimas. Kasmet sudaromos galimybės nemokamai pasiskiepyti nuo gripo, o rudenį dovanojami vitaminų ir maisto papildų rinkiniai.
Be to, „Lidl Lietuva“ suteikia darbuotojams galimybę gauti konfidencialias konsultacijas, skirtas asmeniniam tobulėjimui bei emocinei pusiausvyrai palaikyti. Taip pat komandos nariai gali pasinaudoti įvairių specialistų pagalba – nemokamai bei anonimiškai pasikonsultuoti teisiniais, asmeniniais ar finansiniais klausimais.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvė 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Straipsnį parengė: „LIDL“.
